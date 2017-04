Het einde van de Cassini-missie nadert en dat betekent dat het ruimtevaartuig wat meer risico’s neemt. Op 12 april vloog Cassini op een afstand van slechts 11.000 kilometer langs Atlas. Dit zijn de eerste beelden.

Atlas is slechts 30 kilometer breed en draait net buiten de A-ring om de ringenplaneet. Net als Pan heeft Atlas iets weg van een vliegende schotel. Het oppervlak van Atlas is echter een stuk egaler dan het oppervlak van Pan.

De bovenstaande foto’s zijn nog onbewerkte foto’s en zijn nog niet opgepoetst door wetenschappers van de Cassini-missie. Dit verklaart waarom er nog witte spikkeltjes te zien zijn.

Herdermaan

Atlas is een zogenoemde herdermaan. De maan houdt de rand van deze ring ‘scherp’ door deeltjes op te vegen of terug in de ring te dwingen. Dit verklaart waarom Atlas een flinke richel heeft.

De komende maanden

We kunnen nog meer bijzondere foto’s verwachten van de Cassini-ruimtesonde. Op 26 april zal de sonde voor het eerst in het smalle gat tussen Saturnus en zijn ringen duiken. In totaal zal Cassini zo’n 22 keer in het gat tussen Saturnus en zijn ringen duiken. Half september zal de baan van de ruimtesonde opnieuw worden aangepast. Na die aanpassing ligt de sonde op ramkoers met de gasreus. Op 15 september zal Cassini dan in de atmosfeer van Saturnus duiken. Tijdens die fatale duik zullen verschillende instrumenten zo lang als mogelijk is gegevens naar de aarde sturen (onder meer over de samenstelling van Saturnus’ atmosfeer). Maar op een gegeven moment zal het contact verbroken worden en is de missie – die zo’n 20 jaar geleden begon – echt voorbij.