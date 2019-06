Per jaar wordt ongeveer 8,75 gram koolstof gevangen in een vierkante meter sediment.

Wie een dagje naar het strand gaat komt het vast en zeker tegen: zeewier. Vaak ligt deze slijmerige brij verspreid over het zand, of drijft door het water op enkelhoogte. Dit zeewier heeft een belangrijkere taak dan je misschien denkt. Want onderzoekers hebben ontdekt dat deze ‘macroalgen’ een belangrijke rol spelen bij het permanent verwijderen van koolstofdioxide uit de atmosfeer.

Zeebodem

In de studie hebben de onderzoekers aangetoond dat zeewier niet alleen koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer opvangt, maar vervolgens ook als zogenoemde ‘blue carbon’ opsluit in de zeebodem. Blue carbon is koolstof dat ligt opgeslagen in mariene ecosystemen, zoals mangroves en zeegrasvelden. “Macroalgen worden vaak over het hoofd gezien,” zegt onderzoeker Sophie McCoy. “Vaak omdat ze vlak bij de kust voorkomen en men tot nu toe dacht dat ze alleen lokaal invloed uitoefenden.”

Op je bord Zeewier kun je ook prima eten. Zo worden er onder andere loempia’s, salades, burgers en spreads van gemaakt. Ook maakt men er bedlinnen, kleding, lampenkappen, servies en bioplastic van. Wist je trouwens dat er nabij Scheveningen een heuse zeewierboerderij gebouwd is? Mogelijk dat we in de toekomst een zeewierburger met zeewier uit onze eigen Noordzee kunnen eten.

Voedselweb

De onderzoekers kwamen er daarentegen achter dat de algen ook verder van de kust af invloed hebben en zelfs van belang zijn voor kleine diertjes die op de bodem van zoete en zoute wateren vertoeven. Zo blijkt dat zeewier een belangrijk onderdeel is van het voedselweb voor mariene organismen. En veel van het afval wordt uiteindelijk opgeslagen in sedimenten. Op die manier wordt koolstof opgeslagen in de zeebodem. “De studie laat zien hoe zeewier en vervolgens kleine bodemdiertjes op een significante manier bijdragen aan blue carbon,” vat onderzoeker Jeroen Ingels samen.

Na een rekensommetje constateren de onderzoekers dat zeewier jaarlijks ongeveer 8,75 gram koolstof opsluit in een vierkante meter sediment. “Het betekent dat de wereldwijde omvang van blue carbon mogelijk veel groter is dan we dachten,” zegt onderzoeker Ana Queiros. Deze informatie kan mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van duurzamere oplossingen voor het milieu. “Door de gebieden te identificeren kunnen we profiteren van het volledige potentieel van blue carbon,” gaat Queiros verder. “En dit kan bijdragen aan de stabilisatie van het mondiale klimaatsysteem.”