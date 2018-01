De oudste in het wild levende vogel ter wereld heeft weer een ei gelegd.

De laysanalbatros in kwestie – Wisdom genaamd – arriveerde eind november op haar vertrouwde broedplek: de Midway-eilanden. Dat was al reden tot vreugde. Want blijkbaar leefde de oudste albatros en de oudste wilde vogel die ons tot op heden bekend is, nog steeds. Maar de feestvreugde was pas echt compleet toen Wisdom ook nog een ei legde.

40e jong

De 67-jarige moeder moet even geduld hebben voor de kleine zich aandient: dat kan wel half februari worden. Als de kleine zich aandient, mag Wisdom naar schatting haar 39e of 40e jong verwelkomen. Indrukwekkend, als je bedenkt dat albatrossen slechts één ei per keer leggen. Met dat ene ei en jong zijn ze desalniettemin behoorlijk druk: het duurt zo’n zeven maanden om dat ei te produceren, te leggen, uit te broeden en het jong te beschermen en voeden. Het betekent heel concreet dat Wisdom dus al tientallen jaren in de kleine kinderen zit.

Wisdom kreeg in 1956 een ring om haar pootje. Naar schatting was ze op dat moment minimaal vijf jaar oud. Het betekent dat ze op dit moment zeker 67 jaar, maar mogelijk nog ouder is. Op dit moment leeft de albatros samen met het mannetje Akeakamai. Het is waarschijnlijk haar tweede partner. Albatrossen kiezen normaliter een partner voor het leven, maar Wisdom heeft haar eerste partner ruimschoots overleefd.

Geen menopauze

Dat de vogel op zo’n hoge leeftijd nog in staat is tot voortplanting is op zichzelf minder bijzonder. Albatrossen blijven – nadat ze volwassen zijn geworden – hun leven lang vruchtbaar. Dat de vogels geen menopauze kennen, heeft weer te maken met het feit dat de albatrossen in het gunstige geval maar één jong per jaar krijgen. Met dat jong zijn beide ouders zeker een half jaar druk in de weer. En ondanks hun inspanningen heeft dat jong een zeer grote kans om nog voor hij volwassen is en in staat is om zichzelf voort te planten, te sterven. Het betekent heel concreet dat deze soort kansloos is als de vrouwtjes – die toch al zo relatief weinig jongen voortbrengen – ook nog eens halverwege hun leven zouden stoppen met eieren leggen.

Het is dus vrij normaal dat albatrossen op hoge leeftijd nog eieren leggen. En toch is Wisdom bijzonder. Want met haar 67 jaar heeft ze een leeftijd bereikt die – voor zover we nu weten – maar weinig albatrossen bereiken. En in dat lange leven heeft ze haar soort een enorme dienst bewezen door tientallen jongen op de wereld te zetten (waarvan er naar schatting slechts 15 volwassen zijn geworden). “Een albatros-ei is belangrijk voor de gehele populatie,” benadrukt deskundige Bob Peyton. “Als je in ogenschouw neemt dat albatrossen niet altijd elk jaar een ei leggen en als ze dat doen, maar één jong opvoeden, dan is elk ei ongelofelijk belangrijk als je ervoor wilt zorgen dat de kolonie overleeft.”

De soort waartoe Wisdom behoort, wordt nog niet bedreigd, maar dat kan volgens de IUCN op korte termijn veranderen. De vogel heeft onder meer te maken met een krimpend leefgebied, vervuilde wateren, langelijnvisserij en invasieve zoogdieren die het op de eieren en kuikens voorzien hebben.