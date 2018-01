Het grappige rode visje zwemt niet, maar loopt over de zeebodem.

In Tasmanië heeft een team van duikers een nieuwe populatie ontdekt van de familie voelsprietvissen. Het gaat om de soort Thymichthys politus. In plaats van 20-40 blijken er nu 40-80 exemplaren te zijn.

Zoektocht

De nieuwe populatie werd geïdentificeerd nadat een lid van het burgerwetenschapsonderzoek Reef Life Survey (RLS) melde dat hij een voelsprietvis had gezien. Een team van zeven duikers trokken er vervolgens twee dagen op uit om het gebied uit te kammen. Duiker Antiona Cooper zag de vis op het moment dat het team bijna op het punt stond om het op te geven. “We waren al zo’n drie en halfuur aan het duiken toen we nog steeds niets veelbelovends hadden gezien,” zegt Cooper. “We wilden alweer bijna teruggaan toen ik ineens de voelsprietvis zag.”

Thymichthys politus

De Thymichthys politus komt alleen voor in het zuidoosten van Tasmanië. Het was bekend dat daar een populatie van zo’n 20 tot 40 vissen leefden. Naar schatting leven er op de nieuw ontdekte plek ook 20 tot 40 exemplaren. Zijn leefgebied bestaat uit ongeveer 50 bij 20 meter, ongeveer ter grootte van twee tennisbanen. Meer heeft hij ook niet nodig, aangezien hij niet zwemt, maar over de bodem van de zee kruipt.

Verschillend

Opvallend aan de nieuwe populatiegroep is dat hun leefgebied niet identiek is aan die van de eerste populatie. Dit betekent dat de Thymichthys politus niet zo kritisch is en dus niet afhankelijk is van de specifieke, lokale omstandigheden waar de duikers de eerste groep voelsprietvissen in aantroffen.

“Het is erg opwindend dat we een nieuwe populatie hebben gevonden die duidelijk verschilt van de al bestaande groep,” zegt Cooper. “Dit betekent dat er wellicht een grotere genenpool is en dat er misschien ook nog andere populaties bestaan die nog ontdekt moeten worden.” Ook onderzoeker Rick Stuart-Smith is erg blij met de vondst. “Er blijken twee keer meer vissen van deze soort te bestaan dan dat we dachten,” zegt hij. “Het is een enorme opluchting dat we deze tweede populatie hebben gevonden.”