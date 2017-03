Het is geen geheim dat zilverdassen karkassen begraven. Toch is dit de eerste keer dat wetenschappers een zilverdas zien die een dier begraaft dat vier keer groter is dan hijzelf.

En dat is uniek, schrijven onderzoekers van de universiteit van Utah in het wetenschappelijke vakblad Western North American Naturalist. De zilverdas werkt dag en nacht om het kadaver van een kalf onder een laagje zand te verstoppen.

“Genetisch en morfologisch weten we veel over dassen, maar we kunnen ook nog veel leren over deze dieren”, zegt onderzoeker Ethan Frehner. “Neem bijvoorbeeld dit gedrag. Dit is niet eerder gezien.”

Eigenlijk was het niet de bedoeling van de onderzoekers om de dassen te onderzoeken. Zij legden zeven kadavers neer in Utah en plaatsten camera’s. Na een week kwamen de wetenschappers terug en zagen ze dat een kadaver ontbrak. De camerabeelden gaven duidelijkheid: een das had het karkas begraven. De das deed dit overigens slim. Hij groef naast en onder het kadaver, waarna het dode kalf langzaam in de diepte wegzakte.

Dit onderzoek toont aan dat we nog maar weinig weten over dassen. “Ze leven een groot deel van de tijd ondergronds, dus dat is lastig te observeren”, zegt Frehner. Dankzij camera’s kunnen onderzoekers dassen makkelijker filmen en zo komen we meer over deze bijzondere diertjes te weten.