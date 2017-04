NASA heeft fantastische foto’s vrijgegeven waarop de complete planeet in het duister schittert.

De beelden zijn gemaakt met behulp van observaties van de NASA-NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership-satelliet. Deze satelliet werd in 2011 gelanceerd en heeft tal van foto’s van onze aarde gemaakt, ook wanneer deze in het donker gehuld was.

2016

En nu heeft NASA beelden vrijgegeven die laten zien hoe de aarde er in 2016 in het duister uitzag. De onderzoekers hebben daartoe gegevens die in verschillende maanden van het jaar zijn verzameld, gecombineerd.

De foto’s

En zo ontstonden samengestelde foto’s zoals deze. Je ziet hier de VS en Latijns-Amerika. De wolken en de glinstering van de zon in het water heeft NASA ‘om esthetische redenen’ toegevoegd.

En wat dacht je van deze foto waarop Europa en Afrika schitteren?

Of deze close-up foto van ons continent?

Vergelijkingen

De beelden laten zien hoe mensen zich de planeet eigen maken en de duisternis verjagen. En door de beelden die in 2016 zijn gemaakt te vergelijken met vergelijkbare beelden uit 2012 kunnen we bovendien zien hoe de invloed van de mens op de aarde verandert. Grote veranderingen zien we dan bijvoorbeeld in India (zie hieronder).

Maar ook kleine veranderingen worden zichtbaar. Bijvoorbeeld op onderstaande foto van Chicago en omgeving. Recent is een snelweg in dit gebied verlengd. Deze verbindt Chicago met Rockford (in het noordwesten).

De ‘Black Marble’-beelden zijn van grote waarde. Zo kunnen de beelden bijvoorbeeld gebruikt worden om elektriciteitsstoringen of illegale visserij te monitoren. Ook kunnen de datasets gebruikt worden om lichtvervuiling te beperken.