T. rex verpulverde botten met een kracht die equivalent is aan het gewicht van drie kleine auto’s.

Normaal gesproken bestuderen onderzoekers Gregory Erickson en Paul Gignac de bijtkracht van krokodillen. Maar nu maken ze een uitstapje. In het blad Scientific Reports gaan ze dieper in op de bijtkracht van Tyrannosaurus rex (een dinosaurus en dus verwant aan de krokodil). Ze gebruikten daarvoor computermodellen en borduurden voort op hun eerdere werk dat dus op krokodillen gericht was.

Krachtigste De bijtkracht van T. rex is indrukwekkend. Toch is de dinosaurus als het om bijtkracht gaat niet de sterkste. De bijtkracht van inmiddels uitgestorven gigantische krokodillen – meer dan tien meter lang – zou bijna drie keer groter zijn geweest.

Bijtkracht

Het onderzoek wijst uit dat T. rex een bijtkracht had die zo’n twee keer groter is dan die van de grootste krokodillen van vandaag de dag. Wanneer een T. rex de kaken op elkaar duwde, genereerde deze een bijtkracht van zo’n 8000 pond. De onderzoekers maken dat graag wat concreter: je kunt de bijtkracht vergelijken met het plaatsen van drie kleine auto’s op de kaken van de T. rex. Zo krachtig werden de kaken op elkaar geduwd.

Tanddruk

De onderzoekers gingen ook na hoe die enorme bijtkracht op de tanden werden overgedragen, ze noemen dat ‘tanddruk’. “Een grote bijtkracht wil niet automatisch zeggen dat een dier een huid kan doorboren of botten kan verpulveren, tanddruk is biomechanisch gezien een veel relevantere parameter,” stelt Erickson. “Het is net zoiets als aannemen dat een motor van 600 pk een hoge snelheid garandeert. In een Ferrari natuurlijk wel, maar niet in een vuilniswagen.” Uit het onderzoek blijkt dat de tanddruk van de T. rex recordbrekend hoog was. De lange, kegelvormige tanden van T. rex genereerden een verbazingwekkende 431.000 pond per vierkante inch (oftewel meer dan 195.000 kilo per 2,5 cm2) aan druk.

Grote dino’s

Het stelde T. rex in staat om de karkassen van grote dinosaurussen helemaal te verpulveren en zo uiteindelijk uit te komen bij het waardevolle beenmerg. Iets wat voor kleinere en minder krachtige vleesetende dino’s ondenkbaar was.

Aangezien T. rex uitgestorven is, is het niet zo eenvoudig om de kracht van diens kaken en tanden te achterhalen. Het blijft toch een beetje gissen. Deze laatste schatting zou wel eens heel dicht bij de werkelijkheid in de buurt kunnen komen. De onderzoekers konden hun modellen immers kalibreren door deze los te laten op krokodillen waarvan de bijtkracht wel bekend is.