Een nieuw filmpje onthult het uitzicht dat toekomstige Mars-astronauten wellicht hebben wanneer ze het oppervlak van de rode planeet naderen.

Het prachtige filmpje is gemaakt door Jan Fröjdman. “Het is geen wetenschappelijke film,” benadrukt hij op Vimeo. “Als een ruimte-enthousiasteling heb ik op mijn eigen manier geprobeerd om de planeet te visualiseren.”

HiRISE

Fröjdman maakte het filmpje met behulp van anaglyph-beelden die de HiRISE-camera aan boord van de Mars Reconnaissance Orbiter maakte. Anaglyph-beelden ontstaan door twee foto’s over elkaar heen te plaatsen: een rood beeld voor het linkeroog en een cyaankleurig beeld voor het rechteroog. Met behulp van een speciaal brilletje dat ervoor zorgt dat het linkeroog alleen de groene delen op de foto ziet en het rechteroog alleen de rode delen kan zien, komt zo’n beeld tot leven: we zien het dan in 3D. “De anaglyph-beelden die door de HiRISE-camera gemaakt zijn, bevatten veel informatie over de topografie van het Marsoppervlak,” vertelt Fröjdman. “Er zijn honderden van dit soort beelden in hoge resolutie beschikbaar. In dit filmpje heb ik een aantal locaties gekozen en de beelden verwerkt tot videoclips. Het geeft je het gevoel dat je boven Mars vliegt en naar beneden kijkt en interessante locaties op Mars ziet. En er zijn echt veel geweldige plekken op Mars!”



Het filmpje begint met het naderen van Phobos, een maantje van Mars. Erachter duikt al snel Mars op.

Kleur

De kleuren zijn niet echt, “omdat de anaglyph-beelden gebaseerd zijn op foto’s in grijstinten. Ik heb daarom de clips van kleur voorzien, maar ben daar terughoudend geweest. De lichte regio’s in de clips zijn gelig en de donkere regio’s zijn blauwig. De clips van de poolregio’s (de laatste clips in de film) hebben een witblauwe tint. Er zijn veel meningen over en onderzoeken gedaan naar wat de natuurlijke kleuren van Mars kunnen zijn. Maar de donkere regio’s lijken vaak een blauwachtige tint te hebben.”

Voor zover we nu weten, lijkt het filmpje dus een goede benadering te zijn van wat de eerste Mars-astronauten tijdens de afdaling kunnen gaan zien. Eén ding staat vast: zij gaan een uitzicht hebben om jaloers van te worden.