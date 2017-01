Hoe zou een landing op dwergplaneet Pluto eruitzien? NASA heeft meer dan honderd New Horizons-foto’s gebruikt om een bijzondere video te maken van een afdaling op de ijskoude dwergplaneet.

In werkelijkheid is New Horizons natuurlijk niet geland op Pluto. Het ruimtevaartuig schoot in de zomer van 2015 langs de dwergplaneet en is nu op weg naar Kuipergordelobject 2014 MU69.

Om het gevoel te geven van een landing op Pluto hebben wetenschappers beelden naadloos aan elkaar geknipt. Het resultaat spreekt voor zich! “Het is grappig om een keer mee te maken hoe het voelt om op deze dwergplaneet te landen”, zegt Alan Stern, de hoofdonderzoeker van de New Horizons-missie.

Wil je de video in zwart-wit zien? Klik dan hier!