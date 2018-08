En dus zal binnenkort duidelijk worden of Opportunity de stofstorm heeft overleefd.

Het begint eindelijk weer op te klaren op de rode planeet, waar marsrover Opportunity al een tijdje in een slaapconditie verkeert. Door een enorme stofstorm op Mars werden de activiteiten van de op zonne-energie werkende marsrover opgeschort. En sindsdien konden de wetenschappers geen contact meer met de rover leggen. Maar nu de stofstorm alsmaar aan het afnemen is, is alle hoop er op gevestigd dat de rover binnenkort toch weer contact zal opnemen.

Meevaller Opportunity gaat op dit moment al veel langer mee dan voor mogelijk werd gehouden. Zo werd de rover gebouwd voor 90-daagse missies, maar gaat hij al 60 keer langer dan dat mee. Bovendien werd de rover ontworpen om ongeveer 1000 meter af te leggen, maar heeft de rover er op dit moment al 48 kilometer op zitten.

Zonlicht

Beelden van de plek waar Opportunity zich op dit moment bevindt, laten zien dat er binnen een straal van 3000 kilometer geen storm meer woedt. “De zon is op dit moment door de waas aan het heenbreken,” zegt onderzoeker John Callas. “Binnenkort zal er genoeg zonlicht aanwezig zijn voor Opportunity om de batterijen weer op te laden. En wanneer het taulevel (een maat voor de hoeveelheid deeltjes in de Mars-hemel, red.) lager wordt dan 1,5 zullen we actief gaan proberen contact te leggen met de rover.” Zo zal het team commando’s gaan proberen te sturen via de antennes van NASA’s Deep Space Network.

Staat

Wat de staat van de rover precies is, kunnen de onderzoekers op dit moment alleen nog maar naar gissen. “Als we na 45 dagen nog steeds niets hebben gehoord, moeten we er sterk rekening mee gaan houden dat de kou en het stof een storing hebben veroorzaakt waar de rover waarschijnlijk niet van kan herstellen,” vertelt Callas. Toch is er genoeg hoop dat de marsrover de stofstorm wel heeft overleefd. “We zullen voor de komende maanden aandachtig blijven luisteren,” zegt Callas.

Zelfs als het team wel iets terug hoort van Opportunity, is dit geen garantie dat de rover weer volledig de oude zal worden. Zo zouden de batterijen bijvoorbeeld veel vermogen kunnen hebben verloren, of kan de storm schade hebben veroorzaakt aan de rover zelf. Toch zijn de onderzoekers voorzichtig optimistisch. Dit is namelijk niet de eerste keer dat de rover een hobbel in de weg tegenkomt. En elke keer wist de rover weer op te krabbelen. Zo verloor de rover in 2005 en in 2017 beide voorbesturingen en werkt ook het flash-geheugen niet meer. Maar niets heeft de rover op dit moment nog kunnen tegenhouden om zijn missie te kunnen voorzetten. “In een situatie als deze hoop je op het beste, maar plan je voor het ergste,” besluit Callas.