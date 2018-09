Het dorp is ouder dan de beroemde Egyptische farao’s en hun piramides.

Archeologen ontdekten de resten van het dorp iets ten noorden van Caïro, in de Nijldelta. Naar schatting werd het dorp vanaf het vijfde millennium voor Christus langdurig bewoond. Daarmee is het één van de oudste nederzettingen die tot op heden in de Nijldelta zijn teruggevonden, aldus Egyptische archeologen.

Botten en gereedschappen

De onderzoekers ontdekten in het dorp meerdere opslagsilo’s die gevuld waren met dierlijke botten en plantenresten. Ook is er aardewerk teruggevonden. Net als stenen gereedschappen. De vondsten onthullen dat het dorp een vrij stabiele gemeenschap herbergde die langdurig in het vruchtbare deltagebied stand wist te houden.

Meer inzicht

De archeologen hopen middels nader onderzoek in dit dorp meer te weten te komen over de prehistorische samenlevingen in Egypte. Dat kan vervolgens ook weer meer inzicht geven in hoe Egypte uitgroeide tot een machtig, welvarend land dat duizenden jaren later zijn eerste farao voortbracht.

Vruchtbaar

Dat Egypte zo’n rijk en machtig land werd, is te herleiden naar de Nijl die jaarlijks overstroomde en van Egypte een vruchtbaar land maakte. Met het oog daarop is het dan ook niet verwonderlijk dat we één van de oudste succesvolle nederzettingen in de Nijldelta aantreffen.

De afgelopen eeuwen zijn er tal van interessante ontdekkingen gedaan in Egypte, die veelal stammen uit de tijd van de farao’s. Maar de laatste jaren wordt wel duidelijk dat Egypte ook in de periode voor de opkomst van de farao’s en hun beroemde piramides al volop in ontwikkeling was. Zo werd recent bijvoorbeeld nog duidelijk dat de Egyptenaren eeuwen voor de eerste farao de troon besteeg sommige doden al mummificeerden.