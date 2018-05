Het gaat allemaal veel harder dan gedacht.

Dat stellen Chinese onderzoekers in het blad Advances in Atmospheric Sciences. Ze baseren zich op maar liefst 39 klimaatmodellen uit het Coupled Model Intercomparison Project (CMIP). Dit onderzoeksproject is gericht op het ontwikkelen en beoordelen van klimaatmodellen en moet uiteindelijk leiden tot de meest accurate klimaatsimulaties die mogelijk zijn.

2084

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste modellen voorspellen dat de aarde ruim voor het einde van de 21e eeuw al vier graden warmer is dan in pre-industriële tijden (er even van uitgaande dat we onze uitstoot niet terugdringen). Gemiddeld voorspellen de modellen dat de temperatuurstijging van 4 graden Celsius in 2084 een feit is.

Klimaatakkoord

Het is slecht nieuws, als je bedenkt dat politici op dit moment nog bezig zijn om afspraken te maken die ertoe moeten leiden dat de opwarming van de aarde tot 2 en mogelijk zelfs 1,5 graden Celsius beperkt blijft. Hoewel vrijwel alle landen op aarde – met uitzondering van de VS – zich dat voorgenomen hebben, heeft die afspraak op internationaal niveau nog geen handen en voeten gekregen. En ondertussen schrijdt de tijd voort, blijft de CO2-concentratie in de atmosfeer en dus ook de temperatuur stijgen. Wat dit onderzoek dan ook met name laat zien, is dat de tijd dringt. Want al binnen een paar decennia – volgens sommige modellen in 2064 al – kunnen we de doelstelling van het Parijse klimaatakkoord lang en breed voorbij zijn.

Gevolgen

En dat zou heel zorgwekkend zijn. Want een opwarming van 4 graden Celsius brengt grote problemen met zich mee, aldus onderzoeker Dabang Jiang. “Veel recordbrekende hittegolven, zware overstromingen en extreme droogte vindt plaats als de aarde – ten opzichte van pre-industriële tijden – meer dan 4 graden Celsius opwarmt. De temperatuurstijging zou een ernstige bedreiging vormen voor ecosystemen, menselijke systemen en daarmee geassocieerde samenlevingen en economieën.”

Heel concreet voorspellen de onderzoekers bij een wereldwijde opwarming van 4 graden Celsius dat de temperatuur met name in het Arctische gebied sterk zal stijgen. Daar wordt – evenals boven de Stille Oceaan – tevens meer neerslag verwacht. Diezelfde effecten zien we ook bij een opwarming van 1,5 of 2 graden Celsius, maar bij een opwarming van 4 graden Celsius zijn ze veel ernstiger. “Vergelijkingen tussen deze drie niveaus van wereldwijde opwarming wijzen erop dat het wereldwijde en regionale klimaat grotere veranderingen ondergaat als de aarde in de 21e eeuw sterker opwarmt,” aldus Jiang.