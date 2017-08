Wanneer een man denkt dat zijn vrouw te veel geld uitgeeft, volgen – ongeacht of dat nu klopt of niet – huwelijksproblemen.

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het blad Journal of Financial Planning. Ze baseren zich op een onderzoek onder bijna 700 gezinnen. De gezinnen worden al sinds 2007 gevolgd en hebben in de tussenliggende periode al tien keer informatie afgegeven door bijvoorbeeld vragenlijsten in te vullen. Het levert een schat aan informatie op. En uit die data blijkt onder meer dat vooral perceptie een enorm stempel kan drukken op een huwelijk.

Perceptie

De onderzoekers richtten zich in deze studie op twee tegengestelde persoonlijkheden in een relatie die ze voor het gemak aanduiden met de veelzeggende namen ‘gierighaard’ en ‘verkwister’. Vanzelfsprekend leidt een romantische relatie tussen deze twee persoonlijkheden tot conflicten. Maar grappig genoeg gebeurde dat zelfs wanneer de persoonlijkheden alleen in het hoofd van de twee echtelieden bestonden en dus niet daadwerkelijk tot uiting kwamen in het gedrag van de echtelieden. In andere woorden: alleen denken dat jouw vrouw een gat in de hand heeft, kan al leiden tot een ruzie over geld. “Het feit dat de perceptie die echtelieden hebben omtrent elkaars uitgavenpatroon al kon voorspellen of er een financieel conflict ontstond, suggereert dat als het gaat om de impact die de financiën op een relatie hebben de perceptie ervan net zo belangrijk, of misschien zelfs wel belangrijker is dan de werkelijkheid,” concludeert onderzoeker Ashley LeBaron.

De kracht van de perceptie

Mannen die vonden dat hun vrouw te veel geld uitgaf, vertelden de onderzoekers dat haar uitgavenpatroon de belangrijkste aanleiding voor financiële conflicten was. Vrouwen die een man hadden die vond dat ze te veel uitgaven, vertelden de onderzoeker dat de perceptie van die man de belangrijkste aanleiding voor financiële conflicten was. Het maakte daarbij niet uit of de mannen en vrouwen een hoog of laag inkomen hadden en daadwerkelijk veel geld uitgaven of niet. “Stellen moeten – zeker aan het begin van hun huwelijk – communiceren over geld,” zo adviseert onderozeker Sonya Britt-Lutter. “Denk niet dat financiële problemen op magische wijze verdwijnen als de omstandigheden veranderen. De studie laat zien dat omstandigheden hier geen rol speelden: de perceptie speelt een rol en die verandert niet altijd wanneer de omstandigheden dat wel doen.”

Kinderen

De perceptie van de man op het uitgavenpatroon van de vrouw was dus de belangrijkste aanleiding voor financiële conflicten. Een andere belangrijke aanleiding voor ruzies over geld was volgens de mannen de discussie over het krijgen van meer kinderen. Voor vrouwen was een gebrek aan communicatie over geld een belangrijke tweede aanleiding voor een financieel conflict.

Het goede nieuws is dat stellen niet met deze problemen hoeven te blijven worstelen. Ongeacht of de perceptie nu in lijn is met de werkelijkheid of niet: hulp inroepen kan altijd, zo benadrukken de onderzoekers. Wie gezegend is met een vrouw die daadwerkelijk een gat in de hand heeft, kan daarvoor aankloppen bij een budgetplanner. Wie ten onrechte denkt dat zijn vrouw een big spender is, lijkt beter af te zijn bij een psycholoog of relatietherapeut.