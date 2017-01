ALMA richtte zijn ‘ogen’ onlangs voor het eerst op de zon en zag allerlei bijzondere details, zoals gigantische zonnevlekken.

De zonnevlek bovenaan dit artikel is twee keer zo groot als de aarde en heeft een vervormd centrum.

ALMA is het grootste astronomische project op aarde. ALMA staat voor Atacama Large Millimeter/submillimeter Array en bestaat uit 66 antenneschotels en is ontwikkeld om het licht van de koudste objecten in het heelal te bestuderen. Dit licht heeft een golflengte van ongeveer een millimeter en bevindt zich daarmee tussen infrarood licht en radiogolven.

Astronomische krachtpatser

Normaal gesproken richten de ALMA-antennes zich op zwakke objecten. De zon is vele miljarden keren helderder. Gelukkig is dit geen probleem. De ALMA-antennes zijn zo ontworpen dat ze details op de zon in beeld kunnen brengen, zonder dat ze worden beschadigd door de intense hitte van het gebundelde zonlicht. Onderzoekers hopen in de toekomst vaker van ALMA’s capaciteiten gebruik te maken om meer te weten te komen over onze moederster.

Zonnevlekken

De onderzoekers hebben dankzij ALMA een enorme zonnevlek waargenomen op golflengten van 1,25 en drie millimeter. Deze vlekken ontstaan tijdelijk op plekken waar het magnetische veld van de zon extreem geconcentreerd en krachtig is. Deze plekken zijn iets koeler, waardoor ze relatief donker lijken. Wanneer er gedurende een langere periode veel zonnevlekken te zien zijn, is de zon actief en de kans op poollicht groter.

Temperatuurverschillen

Omdat er op 1,25 millimeter en drie millimeter waargenomen kan worden, kunnen wetenschappers op verschillende niveaus in de atmosfeer van de zon kijken. Het valt hen op dat er duidelijke temperatuurverschillen te zien zijn tussen de verschillende delen van de chromosfeer van de zon.