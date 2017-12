Gasreuzen hoeven we er echter niet te verwachten (en dat is goed nieuws!).

Dat stellen onderzoeker van Yale University in het blad Astronomical Journal. Ze baseren zich op een nieuwe analyse van data verzameld door geavanceerde instrumenten waarmee op exoplaneten wordt gejaagd. Normaliter gaan onderzoekers in deze data op zoek naar signalen die veroorzaakt worden door exoplaneten. Maar de wetenschappers van Yale gooiden het over een heel andere boeg. Ze gebruikten de data om na te gaan welke exoplaneten door deze instrumenten in het Alpha Centauri-systeem over het hoofd zouden worden gezien.

Over Alpha Centauri

Alpha Centauri is een drievoudig stersysteem dat op slechts 4 lichtjaar van de aarde staat. Het bestaat uit de sterren Alpha Centauri A, Alpha Centauri B en Proxima Centauri. Eerder werd rond Alpha Centauri B al een exoplaneet ontdekt. Deze planeet zou zo dicht bij zijn moederster staan, dat leven er onmogelijk is. Vorig jaar ontdekten onderzoekers ook een planeet rond Proxima Centauri . Deze planeet is rotsachtig en lijkt zich in de leefbare zone op te houden (wat betekent dat er – afgaand op de afstand tot de ster – vloeibaar water te vinden kan zijn op het oppervlak).

Wat hebben we gemist?

Uit het onderzoek blijkt dat deze geavanceerde instrumenten heel wat over het hoofd zien. Zo zouden ze niet in staat zijn om kleine, rotsachtige planeten in de leefbare zone rond Alpha Centauri A en B p te merken. Heel concreet betekent het dat rond Alpha Centauri A mogelijk nog onopgemerkte planeten cirkelen die kleiner zijn dan 50 aardmassa’s. En Alpha Centauri B zou wel eens omringd kunnen worden door onontdekte planeten die kleiner zijn dan 8 aardmassa’s. In het geval van Proxima Centauri valt er mogelijk ook nog wel wat te ontdekken: zo zou een planeet die 1,5 keer zo zwaar is als onze aarde niet door de huidige instrumenten worden gespot. “Omdat Alpha Centauri zo dichtbij is, is het onze eerste halte buiten ons zonnestelsel,” vertelt onderzoeker Debra Fischer. “En er zijn vrijwel zeker kleine, rotsachtige planeten te vinden rond Alpha Centauri A en B.”

Grote planeten

Daarnaast sluiten de onderzoekers op basis van hun studie uit dat er in het systeem grote planeten à la Jupiter te vinden zijn. “Het universum vertelt ons dat kleine planeten het meest voorkomende type planeet zijn en onze studie laat zien dat die kleine planeten precies de exemplaren zijn waarvan het het meest waarschijnlijk is dat ze rond Alpha Centauri A en B draaien.”

De afwezigheid van grote planeten is goed nieuws voor de leefbaarheid van eventueel onopgemerkt gebleven rotsachtige planeten in Alpha Centauri. Een grote planeet kan namelijk knoeien met de baan van planetoïden, waardoor zij vaker op de kleine planeten inslaan. “We zijn in staat om uit te sluiten dat grote planeten de kleine, leefbare werelden bedreigen,” aldus onderzoeker Lily Zhao. Bovendien biedt het onderzoek handvaten voor de toekomstige planetenjacht in dit fascinerende stersysteem.