Zou zijn weduwe later in de buurt van farao Eje ter ruste zijn gelegd?

Dat zal de komende tijd moeten blijken. De bekende Egyptische archeoloog en voormalige minister van Oudheden in Egypte, Zahi Hawass is onlangs begonnen met opgravingen in de buurt van de tombe van Eje. De opgravingen worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Discovery Channel, zo schrijft Hawass op zijn site.

Vier huwelijken

De zoektocht is gericht op het vinden van de tombe van Anchesenamon, een Egyptische koningin die vermoedelijk met vier(!) farao’s gehuwd is geweest, waaronder de overbekende farao Toetanchamon. Haar laatste man was de opvolger van Toetanchamon: farao Eje. Nabij zijn tombe wordt nu gezocht naar de laatste rustplaats van Anchesenamon.

Ingang van een tombe

Dat de archeologen iets gaan vinden, lijkt bijna vast te staan. Volgens Hawass blijkt uit radarbeelden die van het gebied zijn gemaakt dat er een op diepte van zo’n vijf meter een ingang van een tombe te vinden is. Of het ook daadwerkelijk de tombe van Anchesenamon is, zullen opgravingen moeten uitwijzen. Die opgravingen zijn inmiddels al in volle gang.

Anchesenamon was de dochter van farao Achnaton en koningin Nefertiti en dus een zus van Toetanchamon. Op jonge leeftijd zou ze eerst met haar vader gehuwd zijn, waarna ze vermoedelijk trouwde met Smenchkare, een farao die kort over Egypte regeerde. Daarna werd ze de vrouw van haar broer Toetanchamon. Na zijn dood zou ze met Eje zijn gehuwd.