Dit keer probeerden ze te achterhalen of het interstellaire object buitenaardse technologie herbergt.

Het interstellaire object ‘Oumuamua is een groot mysterie. Sinds wetenschappers het object in 2017 ontdekten, halen ze alles uit de kast om uit te zoeken wat deze tuimelende sigaar nou precies is. Is het een planetoïde? Een komeet misschien? Of moeten we toch denken aan een buitenaards ruimteschip? Met behulp van de Allen Telescope Array proberen de onderzoekers nogmaals de daadwerkelijke aard van ‘Oumuamua te achterhalen.

Radiogolven

De telescoop werd gebruikt om radiogolven op te pikken afkomstig van ‘Oumuamua. Dit zou namelijk een sterk bewijs zijn dat dit object niet zomaar een rondslingerende ruimtesteen is. “We waren op zoek naar een signaal dat bewijst dat dit object een bepaalde technologie bevat, dat het een kunstmatig oorsprong heeft,” zegt hoofdauteur van de studie Gerry Harp.

Australische onderzoekers richtten al eerder hun telescoop op ‘Oumuamua om te zoeken naar radiogolven. Daarbij werd gezocht op frequenties tussen de 72 en 102 megahertz, oftewel de frequenties waarop FM-radiostations uitzenden. Ook deze poging leverde helaas niets op.

Signaal

En dus zochten de astronomen naar signalen op frequenties tussen de 1 en 10 gigahertz, met een frequentieresolutie van 100 kilohertz. Maar de zoekactie leverde niets op. “We hebben niets gevonden,” zegt Harp. “Hoewel onze observaties een onnatuurlijke oorsprong van ‘Oumuamua niet geheel uitsluiten, vormen ze belangrijke nieuwe informatie over de herkomst van het object.”

Aliens?

Na de ontdekking van ‘Oumamua dachten velen dat we hier wellicht te maken hebben met een buitenaardse ruimteschip, gebouwd door aliens. En deze theorie is niet geheel ongegrond. Zo deed het object sterk denken aan het interstellaire ruimteschip uit de roman Rendezvous with Rama van Arthur C. Clarke. De langwerpige vorm van ‘Oumuamua versterkt deze theorie voor sommigen, omdat deze niet karakteristiek is voor planetoïden en kometen. Ook onderzoekers uit een eerdere studie suggereerden dat de vorm van ‘Oumuamua een bewuste constructie is. Maar er is meer. Zo versnelde het object in 2018 plotseling, wat de onderzoekers uit de eerdere studie toeschrijven aan zonnestraling. Zij stellen dat het object een lichtzeil zou kunnen zijn, opzettelijk, of misschien wel per ongeluk, onze kant op gestuurd.

Hoewel er geen signalen afkomstig van ‘Oumuamua werden gevonden, is de zoekactie niet helemaal voor niets geweest. Zo kunnen dit soort observaties van nut zijn bij het ontraadselen van de aard van interstellaire objecten die we in de toekomst wellicht gaan tegenkomen. Ook kan het ons meer informatie verschaffen over kleine objecten in ons eigen zonnestelsel. Zo stellen sommigen dat deze laatstgenoemden misschien wel interstellaire sondes kunnen zijn. En met behulp van radiowaarnemingen kunnen we uitzoeken of dit fantasierijke, maar niet geheel onmogelijke idee, gegrond is.