Astronomen gaan het nog deze week uitzoeken!

In oktober spotten onderzoekers een wel heel bijzonder object: de eerste interstellaire planetoïde die ooit in ons zonnestelsel is aangetroffen. En vervolgonderzoek wees uit dat het object – ‘Oumuamua gedoopt – er behoorlijk vreemd uitziet. Zo is het bijzonder langwerpig, waardoor het misschien nog wel het meest doet denken aan een enorme, vliegende sigaar.

Ruimtesonde?

En dat heeft sommige onderzoekers toch aan het denken gezet. Want eerdere studies suggereerden dat een sigaar- of naaldvormige ruimtesonde toch het meest geschikt is voor langdurige, interstellaire ruimtereizen. En wel omdat een ruimtesonde met zo’n vorm het minste te vrezen zou hebben van interstellair gas en stof (dat voor behoorlijk wat weerstand en schade kan zorgen). En hoewel het een stuk aannemelijker is dat ‘Oumuamua een natuurlijke oorsprong heeft, willen sommige astronomen toch graag zeker weten dat het geen buitenaardse ruimtesonde is. En daarom zal het Breakthrough Listen-project het object nog deze week aan een onderzoek onderwerpen.

Telescoop

Het onderzoek begint morgen en de astronomen maken daarbij gebruik van de Robert C. Byrd Green Bank Telescope. Op dit moment bevindt ‘Oumuamua zich op zo’n 2 AU (twee keer de afstand tussen de aarde en de zon) van de aarde. Daarmee is deze een factor 50 tot 70 dichterbij dan het verst van ons verwijderde door mensen gemaakte object: ruimtesonde Voyager 1. Hoewel 2 AU nog steeds een behoorlijke afstand is, verwachten astronomen met behulp van de Green Bank Telescope een heel eind te komen. “Op deze afstand zal het nog geen minuut duren voor het Green Bank-instrument een omnidirectionele transmitter (een zender die in alle richtingen een signaal afgeeft, red.) met de kracht van een smartphone te detecteren,” aldus Breakthrough Listen.

Mocht er geen transmitter of ander spoor van aliens worden aangetroffen, dan is alle moeite waarschijnlijk zeker niet voor niets geweest. Astronomen verwachten namelijk met de Green Bank Telescope nog onbekende aspecten van ‘Oumuamua bloot te leggen. Zo zou de telescoop onder meer kunnen achterhalen of het object omringd wordt door een wolk van gas en water of ijs herbergt.