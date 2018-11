De ijsberg zou in november 2017 al van de Larsen C-ijsplaat zijn losgekomen.

Eind vorige maand trok een ijsberg nabij Antarctica de aandacht van heel wat mensen naar zich toe. En terecht, want deze ijsberg leek wel met een schaartje geknipt te zijn. De randen waren keurig recht en de hoeken behoorlijk haaks, waardoor de ijsberg bijna onnatuurlijk aandeed. In eerste instantie werd aangenomen dat de ijsberg vrij recent van de Larsen C-ijsplaat was losgekomen. Want, zo stelden onderzoekers, anders waren die strakke randen al lang ten prooi gevallen aan eroderende golven en wind.

Ouder

Maar wetenschappers hebben zich nog eens in het leven van de rechthoekige ijsberg vastgebeten en ontdekt dat deze al veel ouder is dan gedacht. Satellietbeelden onthullen dat de ijsberg al in november 2017 – kort nadat de Larsen C-ijsplaat die enorme ijsberg kwijtraakte – afkalfde. Op dat moment was de ijsberg ongeveer vier kilometer lang.

#LarsenC ice shelf showed some small additional calving events in the latest #sentinel1. It's the first time since iceberg #A68 drifted away @CopernicusEU @ESA_EO pic.twitter.com/fNiqnUkgS8 — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 9 november 2017

In beweging

De ijsberg begon richting het noorden te bewegen en werd daarbij continu bedreigd door botsingen met A-68 (de enorme ijsberg die Larsen C in juli van dat jaar was kwijtgeraakt) en andere, kleinere ijsbergen. Maar de ijsberg bleef ondanks al die dreigingen noordwaarts bewegen en moest uiteindelijk via een smalle passage – gelegen tussen het noordelijke tipje van A-68 en de zogenoemde Bawden Ice Rise – door zien te bewegen om open water te kunnen bereiken. En dat is het moment waarop de ijsberg zijn opmerkelijke rechthoekige vorm krijgt, aldus onderzoekers. Bawden Ice Rice is een verhoging in de rotsachtige zeebodem en A-68 is daar bijvoorbeeld al regelmatig tegenaan gebotst, waardoor stukken van de ijsberg zijn afgebroken. Het is op die plek dan ook een rommeltje (zie afbeelding hieronder, gemaakt op 14 oktober 2018). Er drijven allemaal kleinere ijsbergen rond die continu met elkaar in botsing komen. Ook de ijsberg die in november 2017 loskwam van Larsen C kwam duidelijk niet ongeschonden uit de strijd. Op de foto hieronder zie je dat deze oorspronkelijk qua vorm veel wegheeft van een trapezium. Maar een paar dagen later blijkt deze door de botsingen omgetoverd te zijn tot een rechthoekige ijsberg met steile randen en keurige hoeken.

Inmiddels zijn we weer een paar weken verder en heeft de ijsberg het open water weten te bereiken. Onderzoekers verwachten dat de ijsberg spoedig geschiedenis zal zijn.