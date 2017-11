Want wat moet een Marskolonist zonder?

Eerder dit jaar stelde een niet nader te noemen biermerk – voor de geïnteresseerden: Budweiser – zich een ambitieus doel: het merk wil bier naar Mars brengen. En nu lijkt die belofte handen en voeten te krijgen. Volgende maand stuurt de bierfabrikant namelijk al één van de belangrijkste ingrediënten van het bier – gerst – naar het ISS voor onderzoek. Het doel? Vaststellen hoe de ingrediënten van bier reageren op een omgeving met beperkte zwaartekracht.

Onderzoek

De gerstekorrels worden op 4 december gelanceerd. SpaceX zal ze – samen met andere voorraden – naar het ISS brengen. De gerstekorrels zullen een maand in het ISS verblijven en vervolgens terugkeren naar de aarde voor analyse. Naar verwachting biedt het onderzoek aan boord van het ISS nieuwe inzichten die gebruikt kunnen worden om bier te brouwen dat geschikt is om mee te nemen naar Mars.

Genoeg andere vraagstukken

Of de eerste Marskolonisten straks werkelijk met een biertje in de hand kunnen relaxen? De tijd zal het leren. Wat we wel zeker weten, is dat het bier-vraagstuk ondergeschikt is aan tal van andere problemen waar toekomstige Marsreizigers mee te maken kunnen krijgen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook nog volop onderzoek gedaan naar de psychologische en fysieke effecten die zo’n lange ruimtereis op een mens heeft. Op dit moment lijkt met name de straling waaraan mensen tijdens zo’n ruimtereis en hun verblijf op Mars aan worden blootgesteld, reden tot zorg. Ook wordt er nog hard nagedacht over manieren waarop de eerste Marskolonisten zichzelf zowel onderweg als op de rode planeet van voedsel, water en energie kunnen voorzien.

Marketingstunt

Het ‘onderzoek’ van de bierfabrikant kunnen we voor nu dan ook met een gerust hart bestempelen als een behoorlijk prijzige marketingstunt. Dergelijke stunts mogen we de komende jaren nog veel vaker verwachten, nu het steeds goedkoper wordt om een lading te lanceren. Een paar jaar geleden zagen we al hoe een bekende pizza-keten pizza’s in het internationale ruimtestation bezorgde. En verschillende bedrijven fantaseren al over adverteren op de maan. En ook Mars – een felbegeerde bestemming op het moment – lijkt niet aan de greep van de marketeers te kunnen ontsnappen.

Dat kun je een akelig idee vinden: commerciële partijen die ook op andere hemellichamen hun stempel drukken. Tegelijkertijd valt niet uit te sluiten dat al hun experimenten ook tot inzichten leiden waar een Marskolonist werkelijk bij gebaat is. Bovendien kan een avondje doorzakken met een biertje in 2035 net zijn wat een eenzame Marskolonist nodig heeft om niet compleet door te draaien.