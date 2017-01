Mars was drie tot vier miljard jaar geleden warm genoeg om vloeibaar water te huisvesten. Toch blijft het vreemd dat de rode planeet toen relatief warm was, want uit computermodellen blijkt dat Mars toen ook al te koud moet zijn geweest. Een nieuw team komt nu met een mogelijke verklaring.

Volgens onderzoekers van de Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) werd Mars vier miljard jaar geleden warm gehouden door een uit te hand gelopen broeikaseffect. Interacties tussen methaan, koolstofdioxide en waterstof zorgden voor warmere perioden, waardoor het water vloeibaar op het Martiaanse oppervlak bleef liggen.

“De jonge planeet Mars was een unieke wereld, omdat de omstandigheden op het oppervlak waarschijnlijk gunstig waren voor het ontstaan van leven”, vertelt professor Robin Wordsworth, hoofdauteur van het paper in het vakblad Geophysical Research Letters. “Als we meer te weten komen over hoe Mars zich ontwikkelde in zijn jonge jaren, dan leren we mogelijk iets wat belangrijk is in de zoektocht naar leven buiten het zonnestelsel.”

Mars hield zonnestraling vast

Vier miljard jaar geleden was de zon ongeveer dertig procent zwakker dan vandaag de dag. Daarnaast bereikte minder zonnestraling het oppervlak van Mars. Het kleine beetje straling dat erin slaagde om het oppervlak te bereiken, kwam vast te zitten in de atmosfeer van Mars. Dit was voldoende om Mars te transformeren in een warme, natte wereld.

Unieke combinatie van koolstofdioxide, methaan en zuurstof

De onderzoekers concluderen dat niet alleen koolstofdioxide, maar juist de combinatie met methaan en waterstof belangrijk was voor de snelle opwarming van Mars. “Wanneer methaan, waterstof en koolstofdioxide botsen en reageren met fotonen, dan resulteert dat in een zeer sterke absorptie van straling”, vervolgt Wordsworth. “We hebben het effect van zowel methaan als waterstof al die tijd zwaar onderschat.”

Van grote zee naar droge wereld

Hoewel Mars in relatief korte tijd afkoelde en opdroogde, stroomde er zeer recent nog vloeibaar water op Mars. In 2014 vonden wetenschappers sporen in een krater, die erop wijzen dat hier 200.000 jaar geleden water stroomde. Toch was de grote oceaan – die 3,8 miljard jaar geleden mogelijk één derde van het Marsoppervlak bedekte – toen allang verdwenen.