Cassini’s camera’s staarden 14 uur op rij naar Saturnus’ maan en dat levert een fraai filmpje op.

Op de beelden zien we de op vijf na grootste maan van Saturnus: Enceladus. Het is één van de meest fascinerende manen die de gasreus rijk is. En dat heeft onder meer alles te maken met de enorme pluim die je op de zuidpool van de maan ziet. Cassini ontdekte de pluim in 2005. En inmiddels weten we dat hier door geisers ijsdeeltjes en waterdamp, maar ook organische stoffen de lucht in geslingerd wordt. Het materiaal is afkomstig uit de oceaan die zich onder Enceladus’ ijskorst ophoudt.

E-ring

De deeltjes die hier de lucht in worden geslingerd, hebben haast. Ze bewegen zich met een snelheid van zo’n 400 meter per seconde. En ze schoppen het ver: de geisers stuwen de deeltjes naar een hoogte van bijna 500 kilometer. De geisers creëren niet alleen een enorme ring van ijsdeeltjes rond Enceladus, maar voeden ook de E-ring van Saturnus.

Kandidaat voor leven

Dankzij Cassini weten we vandaag de dag veel meer over Enceladus dan voor de missie. En gaandeweg is deze maan uitgegroeid tot één van de beste kandidaten voor leven binnen ons zonnestelsel. Want de maan bezit niet alleen een vloeibare oceaan: analyse van de pluim – die ons in feite een blik in de oceaan gunt – wijst uit dat de maan eigenlijk alles heeft wat voor het ontstaan van leven zoals wij dat kennen, vereist is. Behalve vloeibaar water, zou de maan ook over een energiebron voor metabolisme en de juiste chemische ingrediënten (koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof, en misschien ook fosfor en zwavel) beschikken.

Nieuwe missie

Of er daadwerkelijk leven is: dat kan Cassini ons niet verklappen. Daarvoor heeft de sonde de instrumenten niet. En dus kunnen we alleen maar hopen op een nieuwe – geavanceerdere – missie naar Saturnus. Zeker ook omdat we nog deze week (15 september) afscheid moeten gaan nemen van Cassini. De sonde zal zich later deze week in de atmosfeer van Saturnus boren en kan dat niet na vertellen.

Inmiddels zit de laatste duikvlucht van de sonde – die de laatste maanden herhaaldelijk in het gat tussen Saturnus en zijn ringen dook – erop. Voor vandaag staat een scheervlucht langs maan Titan op het programma. Deze scheervlucht zal de sonde op ramkoers met Saturnus brengen. Een goede reden om beelden zoals deze van Enceladus, te koesteren. Want voorlopig zullen we de maan niet meer zo gedetailleerd kunnen bekijken.