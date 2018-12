Het is de allereerste missie naar de achterkant van onze natuurlijke satelliet.

Na jaren van voorbereiding moet het vandaag gebeuren: de Chinese ruimtevaartorganisatie lanceert de Chang’e 4-lander en -rover. De lancering staat gepland voor 19.30 uur (Nederlandse tijd).

Satelliet

Het is een behoorlijk baanbrekende missie, omdat deze zich in tegenstelling tot alle andere maanmissies aan de achterzijde van onze natuurlijke satelliet afspeelt. Om met de rover te kunnen communiceren, lanceerde de Chinese ruimtevaartorganisatie eerder al de Chang’e 4-satelliet, die overigens ook nog een Hollands tintje heeft.

Zuidpool-Aitken-bekken

Met de Chang’e 4-lander en rover is de ruimtemissie straks compleet. Naar verwachting zetten beiden na een vlucht van zo’n 27 dagen voet in het Zuidpool-Aitken-bekken: een inslagkrater op de maan.

De Chang’e 4-lander en rover zijn uitgerust met verschillende instrumenten waarmee ze hun directe omgeving kunnen bestuderen. Zo beschikt de lander bijvoorbeeld over verschillende camera’s en een spectrometer. Wat ook interessant is, is dat de missie volgens staatsmedium Xinhua een biologisch experiment kent. Zo zou er een mini-biosfeer meereizen naar de achterzijde van de maan en hopen de Chinezen daarin onder meer aardappelzaadjes tot ontkieming te laten komen.

Zoals de naam al doet vermoeden is Chang’e 4 niet de eerste Chinese maanmissie. In 2007 plaatsen de Chinezen de satelliet Chang’e 1 in een baan rond de maan. Drie jaar later werd Chang’e 2 in een baan rond de maan geplaatst. In 2013 zetten de Chinezen tijdens de Chang’e 3-missie voor het eerst een lander en rover op het oppervlak. De lander en rover die vandaag naar de maan worden gestuurd deden eigenlijk dienst als reserve voor de Chang’e 3-lander en -rover, maar omdat de missie in 2013 goed verliep, kozen de Chinezen ervoor om de reserve-lander en -rover een eigen missie te geven. En die moet zich dus morgen gaan ontvouwen. Vervolgplannen zijn er ook al. Zo staan ook de Chang’e 5- en Chang’e 6-missie al op de agenda. Tijdens deze missies zou het de bedoeling zijn dat op de maan wat materiaal wordt verzameld en naar de aarde wordt gebracht.