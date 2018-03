Dat voorspelt ESA. Onbekend blijft waar het ruimtelab de atmosfeer binnendringt.

Het Chinese ruimtelab Tiangong-1 werd in 2011 gelanceerd en is sinds 2016 niet meer in gebruik. De laatste maanden daalt het ruimtelaboratorium snel: in december zweefde het nog zo’n 300 kilometer boven het aardoppervlak, maar begin maart was dat nog maar 250 kilometer. Eenmaal onder de grens van 200 kilometer gaat het hard en zal Tiangong-1 snel verbranden in de atmosfeer.

Ongecontroleerd

In eerste instantie was het de bedoeling dat Tiangong-1 gecontroleerd naar beneden zou komen. Dat betekent dat men het ruimtelab opdracht zou geven de stuwraketten te activeren, waardoor Tiangong-1 vertraagd zou worden en zou gaan zakken. Door de stuwraketten tijdens die daling op een specifiek moment nogmaals te starten, zou men enige invloed uit kunnen oefenen op het moment en dus de plek waar Tiangong-1 de atmosfeer binnengaat. Zo zou men er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat dat boven onbewoond gebied – het zuiden van de Stille Oceaan – gebeurt. Voor zover we nu weten, hebben de Chinezen echter geen controle meer over het ruimtelab en dus wordt het een ongecontroleerde duikvlucht.

Wanneer?

Grote vraag is natuurlijk wanneer Tiangong-1 de aardatmosfeer binnendringt. Eerder deze maand voorspelde ESA nog dat het tussen 29 maart en 9 april zou gaan gebeuren. Inmiddels naderen we het eind van de maand en komt ESA met een nieuwe, nauwkeurigere voorspelling. Volgens de laatste berekeningen komt Tiangong-1 tussen 30 maart en 3 april naar beneden.

Waar?

Waar het ruimtelab de atmosfeer binnen gaat dringen, is onbekend. ESA denkt daar pas één dag voor het zover is, meer over te kunnen zeggen. En zelfs dan zal het bij een ruwe schatting blijven. Op dit moment kan ESA alleen voorspellen dat het ruimtelab ergens tussen de 43 graden noorderbreedte en 43 graden zuiderbreedte de aardatmosfeer binnendring. Dat is nog steeds een gigantisch gebied, waar Nederland en België overigens geen deel van uitmaken (zie afbeelding hieronder).

Geen paniek

Mensen die tussen de 43 graden noorderbreedte en 43 graden zuiderbreedte wonen, hoeven zich echter geen grote zorgen te maken. Naar verwachting valt het ruimtelab eenmaal in de atmosfeer snel uiteen, waarna de onderdelen in de atmosfeer verbranden. Men kan echter niet uitsluiten dat een aantal onderdelen de grond raken. De kans dat één van die delen een mens raakt, is statistisch gezien echter heel klein: zo’n 10 miljoen keer kleiner dan de jaarlijkse kans die een mens heeft om door de bliksem geraakt te worden.

Terwijl Tiangong-1 koers zet richting de aarde, kijken de Chinezen vooruit. Ze hopen – onder meer op basis van de kennis en kunde die ze met Tiangong-1 en opvolger Tiangong-2 hebben opgedaan – nog dit jaar een groot ruimtestation te bouwen dat continu bemand kan worden.