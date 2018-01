Hier kijken wij naar uit!

De deadline is regelmatig opgeschoven, maar vóór 31 maart moet het écht gaan gebeuren. De deelnemers zullen hun beloftes voor deze datum waar moeten maken om in aanmerking te komen voor het (tamelijk indrukwekkende) prijzengeld. Heel concreet betekent het dat de partijen hun zelfgebouwde maanrovers moeten lanceren en heelhuids op de maan moeten zetten om ze vervolgens aldaar minimaal 500 meter te laten rijden. Ook moeten er tijdens de missie foto’s worden gemaakt en terug naar de aarde worden gestuurd. Een hele opgave. En heel wat deelnemers hebben in aanloop naar de deadline de handdoek in de ring moeten gooien. Op dit moment zijn er nog vijf in de race voor de hoofdprijs. En één van hen gaat hoogstwaarschijnlijk in 2018 dus geschiedenis schrijven door als eerste private partij op de maan te landen.

We gaan naar Bennu!

Na een reis van bijna twee jaar komt ruimtesonde OSIRIS-REx in augustus aan bij planetoïde Bennu. De sonde zal vervolgens intensief onderzoek gaan doen naar Bennu en het oppervlak van de planetoïde in kaart gaan brengen. Het is de opmaat naar het hoogtepunt van de missie – die gepland staat voor 2019 – dan zal OSIRIS-REx namelijk afdalen richting het oppervlak van Bennu en tussen de 60 en 2000 gram oppervlaktemateriaal verzamelen. Ergens in 2021 zal de sonde dan weer koers zetten richting de aarde om dat oppervlaktemateriaal netjes thuis af te leveren.

China begint met de bouw van haar eigen ruimtestation

De afgelopen jaren lanceerde het land al verschillende ruimtelaboratoria en lukte het herhaaldelijk om (bemande en onbemande) ruimtecapsules bij die laboratoria aan te laten meren. Maar in 2018 is het tijd voor het echte werk: de bouw van een heus Chinees ruimtestation. Nog dit jaar hopen de Chinezen het eerste onderdeel – de Core Cabin Module – te lanceren.

En China gaat weer naar de maan

Naast het bouwen van een ruimtestation heeft China nog meer plannen. Het land wil ook naar de maan. Ergens aan het eind van dit jaar zal de Chang’e 4-missie zich ontvouwen. De missie bestaat uit een maanlander en -rover. Wat de missie extra bijzonder maakt, is dat het de eerste missie is naar de achterzijde van de maan.

Op dit moment haast ruimtesonde New Horizons zich naar het Kuipergordelobject 2014 MU69. De sonde gaat het niet meer redden om daar in 2018 aan te komen: de scheervlucht langs het Kuipergordelobject staat gepland voor 1 januari 2019. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat New Horizons dit jaar niets te melden heeft. Naar verwachting zal deze ons in oktober 2018 al op de eerste foto’s van MU69 trakteren. Dan zullen we eindelijk te weten komen hoe dit mysterieuze object er werkelijk uitziet. Op dit moment zijn er voorzichtige aanwijzingen dat het object uit twee delen bestaat en een klein maantje bezit , dus dat belooft wat!

Er vliegen twee toeristen rond de maan

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft aangekondigd dit jaar nog twee ruimtetoeristen te lanceren en een rondje rond de maan te laten vliegen. Het zou ergens op de valreep van 2018 moeten gaan gebeuren. De toeristen zouden hun ruimtereis maken in de Crew Dragon, die gelanceerd wordt met behulp van de gloednieuwe Falcon Heavy-raket. Zowel de Crew Dragon als de Falcon Heavy moeten op dit moment hun eerste testvlucht nog maken, dus SpaceX houdt er weer een ambitieuze tijdlijn op na.

Jarenlang was de ruimte het domein van overheden en pendelden de ruimtevaartcapsules van bijvoorbeeld NASA en het Russische Roscosmos van en naar het ISS om voorraden en astronauten af te leveren. In 2012 kwam daar verandering in toen voor het eerst een commerciële ruimtecapsule bij het ISS aanmeerde. En sinds die tijd brengt SpaceX’ Dragon regelmatig voorraden naar het ISS. Astronauten worden echter nog steeds door de Russen – aan boord van hun Sojoez – vervoerd. Maar SpaceX en Boeing staan te trappelen om mee te gaan doen.

Commerciële partijen gaan voor het eerst astronauten vervoeren

Vóór de ruimtetoeristen plaatsnemen in de Crew Dragon is het eerst de beurt aan astronauten. Naar verwachting zullen zij ergens in augustus 2018 voor het eerst in de ruimtecapsule van een ruimtevaartbedrijf naar het ISS worden gevlogen. De primeur is daarmee waarschijnlijk voor SpaceX. Maar Boeing volgt op de voet: het bedrijf hoopt in november 2018 voor het eerst een bemande CST-100 Starliner naar het ISS te sturen.

Orion en SLS kiezen samen het luchtruim

Terwijl de ruimtevaartbedrijven aan hun ruimtesondes en raketten knutselen, zit ook NASA niet stil. De ruimtevaartorganisatie werkt al jaren aan een nieuwe ruimtesonde en raketsysteem: Orion en het Space Launch System. De twee moeten NASA in staat stellen om mensen op de maan te zetten of naar Mars te sturen. En de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie hoopt dat het dit jaar nog gaat lukken om Orion en SLS voor de eerste keer samen te lanceren.

Hayabusa2 ontmoet planetoïde 1999 JU3

Naar verwachting komt de Japanse ruimtesonde – na een reis van zo’n 3,5 jaar – in juli van dit jaar bij de planetoïde aan. Het is een missie om naar uit te kijken. Want Hayabusa2 gaat heel gave dingen doen. Zo zal de sonde een 2 kilo zwaar object op de planetoïde dumpen om een flinke krater te creëren. Vervolgens zal de sonde afdalen naar het oppervlak en wat materiaal uit de krater halen. Tegen het eind van 2019 moet de sonde afscheid nemen van Hayabusa2 en koers zetten richting de aarde. Naar verwachting zal deze hier dan eind 2020 de verzamelde monsters afleveren.

En dat is nog lang niet alles. Want in oktober 2018 lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ook nog BepiColombo: een ruimtesonde die Mercurius – de planeet die het dichtst bij onze zon staat – moet gaan bestuderen. De sonde zal naar verwachting in 2023 op de plek van bestemming arriveren. Ook stuurt ESA in oktober een sonde richting de zon: de Solar Orbiter zal dichter naar onze moederster toe bewegen dan elke andere sonde ooit heeft gedaan en onder meer close-upbeelden maken van de poolgebieden van onze zon. NASA zal bovendien in mei Marslander InSight lanceren: deze lander gaat voor het eerst redelijk diep in de rode planeet boren. Spannende tijden dus!