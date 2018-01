Maar niemand weet precies wanneer en waar.

In augustus 2017 voorspelde China nog dat het ruimtestation Tiangong-1 mogelijk nog in datzelfde jaar naar beneden zou komen. Inmiddels is het 2018 en bevindt Tiangong-1 zich nog steeds in de ruimte. Maar niet voor lang meer. Volgens de laatste schattingen komt het ruimtestation in maart naar beneden zetten.

Het Chinese ruimtestation Tiangong-1 werd in 2011 gelanceerd. Het was het allereerste Chinese ruimtestation en werd herhaaldelijk door bemande en onbemande Chinese ruimtevaartuigen bezocht. Het ruimtestation is sinds 2016 niet meer in gebruik en werd in datzelfde jaar vervangen door Tiangong-2: een ruimtelab waarin astronauten langer kunnen vertoeven dan in Tiangong-1.

Half maart

Het Center for Orbital and Reentry Debris Studies van het Amerikaanse Aerospace verwacht dat het ruimtestation half maart naar beneden komt zetten, maar houdt een slag om de arm: het kan ook twee weken eerder of twee weken later worden. En daarmee is ook de plek waar het ruimtestation de atmosfeer binnen kan dringen, onbekend. Het enige wat met zekerheid gezegd kan worden, is dat de gebieden ten noorden van 42,7 graden noorderbreedte en ten zuiden van de 42,7 graden zuiderbreedte geen enkel risico lopen. Simpelweg omdat Tiangong-1 niet over deze gebieden beweegt. Daarmee blijft nog een slordige tweederde van het aardoppervlak over (dat grotendeels natuurlijk met water bedekt is).

Geen paniek

Hoewel we het hier over een 8500 kilo zwaar object hebben dat vroeg of laat, ergens uit de ruimte komt vallen, is er niet direct reden voor paniek. Aangenomen wordt dat het ruimtestation in ieder geval grotendeels in de atmosfeer verbrandt. Toch sluiten deskundigen niet uit dat grotere onderdelen van het ruimtestation de reis door de atmosfeer overleven. De kans dat een onfortuinlijke aardbewoner erdoor getroffen wordt, zou echter zeer klein zijn. De laatste (en enige keer) dat een aardbewoner door ruimtepuin werd getroffen, was in 1996 en de dame in kwestie kwam er zonder noemenswaardige verwondingen van af.

Hoewel Tiangong-1 best groot is, is het zeker niet het grootste door mensen gemaakte object dat vanuit de ruimte naar beneden is komen zetten. Die titel is namelijk weggelegd voor Mir, het 120.000 kilo wegende ruimtestation dat in 2001 naar beneden kwam.

Dat neemt niet weg dat onderzoekers het ruimtestation wel goed in de gaten houden en hun voorspellingen omtrent de terugkeer van Tiangong-1 voor zover mogelijk de komende weken steeds verder bijstellen. Ook de Chinese ruimtevaartorganisatie zit er bovenop en heeft beloofd – indien nodig en mogelijk – tijdig met een waarschuwing te komen als het ernaar uitziet dat (delen van) het ruimtestation een gevaar vormen voor mensen.

Tegelijkertijd kijkt China natuurlijk ook vooruit. Want met Tiangong-1 en 2 hebben de Chinezen de kennis en ervaring opgedaan die nodig is om een groot, continu bemand ruimtestation te bouwen. En daar gaan ze dit jaar nog mee beginnen.