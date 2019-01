En stuurt de eerste close-upfoto’s van het oppervlak naar de aarde.

De Chang’e 4-lander is heelhuids op de maan geland. De lander zette – zoals gepland – voet in de Von Kármán-krater die zich in het Zuidpool-Aitken-bekken bevindt.

Achterzijde van de maan

Het is een primeur. Hoewel er al verschillende missies naar het oppervlak van de maan zijn ondernomen, is er nog nooit een missie geweest die de achterzijde van de maan als eindbestemming had. Een missie op de achterzijde van de maan wordt onder meer bemoeilijkt door het feit dat de maan directe communicatie vanaf de aarde met de lander of rover ter plaatse in de weg zit. De Chinezen hebben dat opgelost door een satelliet te lanceren die communicatie tussen de Chang’e 4-lander en de aarde mogelijk maakt.

Foto’s

Kort na de landing op de achterzijde van de maan maakte de lander al de eerste close-upfoto’s van het oppervlak. Hieronder zie je een mooi voorbeeld daarvan.

Onderzoek

De Chang’e 4-lander is uitgerust met verschillende instrumenten die hopelijk meer inzicht kunnen geven in de vroege geschiedenis en het ontstaan van de maan. Ook lieten de Chinezen eerder weten biologisch onderzoek te willen doen op de maan. Zo zou zich aan boord van de lander een mini-biosfeer bevinden waarin op de maan onder meer aardappelzaadjes tot ontkieming zouden moeten komen.

Ook leent de achterzijde van de maan – doordat men hier niet gehinderd wordt door radiosignalen afkomstig van de aarde – zich uitstekend voor onderzoek naar andere objecten in en buiten ons zonnestelsel. Onder meer de satelliet die communicatie tussen de lander en de aarde mogelijk maakt, speelt hierin een cruciale rol. Aan boord van deze satelliet bevindt zich de Netherlands Chinese Low-Frequence Explorer: een radio-antenne die op zoek moet gaan naar zwakke radiosignalen uit het vroege heelal.