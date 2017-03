Koning George III van het Verenigd Koninkrijk wordt vaak de ‘Mad King’ genoemd. Hij kreeg later in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Uit een computeranalyse van honderden brieven blijkt dat George III last had van acute manische episodes.

Een manische episode is een stemmingsstoornis, gekenmerkt door heftige gemoedsbewegingen. Denk bijvoorbeeld aan een vergroot gevoel van eigenwaarde, een afgenomen behoefte aan slaap en toegenomen spraakzaamheid. Tijdens een acute manische episode denkt een patiënt alles aan te kunnen, waardoor hij een gevaar vormt voor zichzelf en anderen.

Koning George III was een manielijder. Dit concluderen wetenschappers na een grondige analyse van honderden brieven van de koning. Ieder mens kan zich down voelen in oorlogstijd of tijdens de winter, maar uit de analyse van de brieven van George III blijkt dat er geen verschillen in taal te zien zijn tussen seizoenen of tijdens oorlog of vrede. De conclusie is dat George III last had van acute manische episodes, mogelijk als onderdeel van een bipolaire stoornis.

“Wanneer koning George III ziek was, veranderde zijn schrijfstijl”, concludeert professor Peter Garrard van de St George’s Universiteit van Londen. “Tijdens een manische episode gebruikte hij minder moeilijke woorden en minder bijwoorden. Hij herhaalde woorden minder vaak en hij draaide minder om zaken heen.”

Historische brieven zijn ontzettend belangrijk

Dankzij brieven en oude documenten is het mogelijk om veel te leren over historische personen. Zo was koningin Victoria bijvoorbeeld minder Victoriaans dan we denken en verving aanstormend president Thomas Jefferson het woord ‘onderdanen’ op de onafhankelijkheidsverklaring van de VS op het laatste moment door ‘burgers’. Onze eigen koning Willem III was mogelijk schizofreen en vertoonde vreemd gedrag, zo blijkt uit brieven van een hofdame.

“Het is interessant om uit te zoeken hoe hedendaagse bipolaire patiënten schrijven tijdens een manische episode, zodat we ook andere historische patiënten kunnen vinden”, zegt Gerrard. “Ook kunnen we dan op zoek gaan naar patronen in uitspraken van hedendaagse politici, zoals in het geval van de nieuwe Amerikaanse president.”

Paper

Naar aanleiding van het onderzoek is een paper geschreven, dat te lezen is in het wetenschappelijke vakblad PLOS One.