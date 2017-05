De Marsrover Curiosity heeft donker duinzand verzameld en gaat de zandkorreltjes analyseren.

Op de foto bovenaan dit artikel zijn de duintjes op Mars te zien. De afgelopen maanden bezocht verschillende locaties waar deze zandduintjes te zien zijn. Er zijn nogal wat raadsels om op te lossen. Zo ontstaan de duintjes slechts aan één kant van de berg. Daarnaast heeft ieder duintje weer een andere vorm. Wetenschappers hopen te achterhalen hoe wind deze duinen vormt.

De kleine duintjes liggen naast grote, lijnrechte duinen. De windstromen rondom deze rechte duinen zijn gecompliceerder dan de windstromen rondom duinen die de vorm hebben van een halve maan. “We zien rimpelingen in het zand sneller veranderen rondom deze rechte duinen,” vertelt onderzoeker Mathieu Lapotre van Caltech.

Vandaar dat Curiosity alles onderzoekt. De bewegingen van rimpelingen in het zand verraden hoe hard het waait en wat de windrichting is. Daarnaast stuurt het Rover Environmental Monitoring Station iedere dag de lokale temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk naar de aarde. Ook heeft de Marsrover de robotarm gebruikt om zand te verzamelen. Dit wordt nu onderzocht. Het is de planning om de komende tijd meer materiaal op te scheppen en te analyseren.

Leven op Mars?

Curiosity landde in 2012 in de Gale-krater en arriveerde in 2014 bij Mount Sharp.

Het hoofddoel van de missie is nu het bestuderen van hogergelegen lagen op Mount Sharp. Eind vorig jaar ontdekte Curiosity dat het erop lijkt dat in de Gale-krater langdurig chemische reacties plaatsvonden die op aarde cruciaal zijn gebleken voor leven.

Of er ook op Mars ooit leven is geweest, blijft onduidelijk. Dat de omstandigheden op de rode planeet ooit gunstig waren voor leven, daar zijn onderzoekers wel van overtuigd. Curiosity toonde eerder al aan dat de Gale-krater een meer bevatte dat alle chemische ingrediënten die nodig zijn voor leven – plus de chemische energie die leven vereist – herbergde.