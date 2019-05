Toch is de toekomst van de olifant nog niet veilig gesteld.

Het aantal gestroopte olifanten in Afrika is de afgelopen jaren flink afgenomen. Dat concludeert een internationaal team van wetenschappers. Hoewel dat natuurlijk goed nieuws is, moeten we volgens de onderzoekers nog niet te vroeg juichen. Want als we niets doen, dreigt er nog steeds gevaar.

Afname

Het onderzoek onthult dat na een hoge piek in 2011, er op dit moment veel minder olifanten door toedoen van stropers de dood vinden. Zo werd er in 2011 zo’n 10 procent van de Afrikaanse olifanten gestroopt, terwijl dat in 2017 daalde naar 4 procent. “We zien een duidelijke afname in de stroperij,” constateert onderzoeker Colin Beale. “Dat is erg positief nieuws.”

Gevaar

Maar het gevaar is nog niet geweken. Naar schatting leven er momenteel 350.000 olifanten op het Afrikaanse continent. Hoewel de illegale jacht op de dieren afneemt, worden er per jaar nog steeds een slordige 10.000 tot 15.000 olifanten door stropers afgeslacht. Als deze trend doorzet, dreigt het gevaar dat de wilde olifant volledig van de kaart wordt geveegd, op misschien enkele kleine en zwaar beschermde gebieden na.

Ivoor

De illegale jacht op de olifant heeft – zoals bekend – alles te maken met zijn ivoren slagtanden. Deze zijn namelijk heel veel geld waard. Mensen maken er onder andere sieraden, beeldjes en eetstokjes van. Vooral in Aziatische landen is er een grote vraag naar dit soort snuisterijen. Wat echter wel helpt, is dat China de invoer van ivoor beperkt heeft. Maar of dat tot op heden al zijn vruchten heeft afgeworpen, is nog niet met zekerheid te zeggen.

Wat te doen?

Volgens de onderzoekers is het belangrijk om verdere maatregelen te nemen als we de olifant willen beschermen. Zo stellen ze voor om armoede in Afrika aan te pakken, de corruptie te verminderen en natuurlijk de vraag naar ivoor in te perken. “We moeten er voor zorgen dat de vraag in Azië vermindert en dat het levensonderhoud van de mensen die dichtbij olifanten in de buurt leven verbetert,” somt Beale op. “Dit zijn de twee grootste doelen om de overleving van olifanten op lange termijn te waarborgen.” Volgens de onderzoeker hebben ook inspanningen van anti-stropersteams en de politie zin, maar zal alleen dat niet genoeg zijn om het probleem volledig op te lossen.

Stropers hebben namelijk hele slimme manieren gevonden om bij olifanten te komen. Zo wordt er bijvoorbeeld met automatische wapens vanuit helikopters op ze gejaagd. Hierdoor zijn wilde dieren kansloos. Net als de mannen die zijn aangesteld om hen te beschermen. De lucratieve handel is in toenemende mate het domein van internationale criminele netwerken. En wie is daar tegen opgewassen?