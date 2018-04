De zonnecellen kunnen tot wel 15% van het zonlicht dat ze opvangen, omzetten in elektriciteit.

En daarmee kunnen ze zich qua efficiëntie bijna meten met de conventionele zonnecel die al volop op de markt is. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het blad Nature Energy.

Organisch versus ‘anorganisch’

Organische zonnecellen hebben verschillende voordelen ten opzichte van de zonnecellen die nu op veel daken rusten. Zo zijn ze goedkoper te produceren en – in tegenstelling tot de lompe, dikke silicium-zonnecellen die je nu overal ziet – dun genoeg om rond objecten te wikkelen of zelfs in kleding te verwerken. En als klap op de vuurpijl kunnen ze zelfs transparant worden gemaakt: een onzichtbare energieleverancier dus!

Efficiëntie

Het klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het de afgelopen jaren ook een beetje gebleken. Want de efficiëntie van deze veelbelovende organische zonnecellen bleef ver achter bij die van de conventionele zonnecel. “In de laatste jaren bleef de efficiëntie van organische zonnecellen hangen rond de 11 tot 12 procent,” vertelt onderzoeker Xiaozhou Che. Maar het is Che en collega’s nu gelukt om een organische zonnecel met een veel grotere efficiëntie te ontwikkelen.

Opgestapeld

Om een efficiëntere zonnecel te verkrijgen, stapelden de onderzoekers als het ware twee organische zonnecellen op elkaar. De ene zonnecel was daarbij in staat om zichtbaar licht te absorberen, de andere absorbeert nabij-infrarood licht. “Op zichzelf hebben de cellen een efficiëntie van 10 tot 11 procent,” vertelt Che. “Wanneer we ze opstapelen, verhogen we de lichtabsorptie en verbetert de efficiëntie.”

Met een efficiëntie van 15 procent zou de elektriciteit die deze zonnecellen opwekken – uitgaande van een levensduur van zo’n 20 jaar, minder dan 7 cent per kilowattuur kosten. Niet slecht. En dit is nog maar het begin. Met enkele tweaks verwachten de onderzoekers de efficiëntie van deze organische zonnecellen namelijk naar een nog hoger niveau te kunnen tillen. “Afgaand op onze berekeningen kunnen we op korte termijn een efficiëntie van zo’n 18 procent verwachten.”