Onderzoekers achterhalen de oorzaak van de massa-extinctie die de gloriedagen van de dinosaurus inluidde.

Ongeveer 200 miljoen jaar geleden vond één van de grootste massa-extincties uit de geschiedenis van de aarde plaats. Tal van dieren – denk aan enorme krokodilachtige reptielen en grote zeedieren – verdwenen voorgoed. De dinosaurussen wisten het hele gebeuren nipt te overleven en profiteerden er zelfs van. De gaten die de massa-extinctie in verschillende ecosystemen had geslagen, werden onder meer door de dinosaurussen opgevuld.

CO2

Eerder onderzoek had al aangetoond dat de massa-extinctie het gevolg was van grote hoeveelheden koolstofdioxide die vrij abrupt in de atmosfeer belandden. Onduidelijk was echter wat precies de bron van het CO2 was. Totdat onderzoekers op vulkanisch gesteente stuitte dat stamde uit de tijd van de massa-extinctie. Zouden vulkaanuitbarstingen dan de ondergang van tal van diersoorten en de opkomst van de dinosaurus hebben ingeluid? Die vraag bleef tot voor kort – ondanks de vulkanische gesteenten die waren teruggevonden – onbeantwoord, omdat de omvang en impact van de vulkaanuitbarstingen onbekend was.

Kwik

Een nieuw onderzoek brengt daar echter verandering in. De wetenschappers bestudeerden sedimenten uit Groot-Brittannië, Groenland, Oostenrijk, Argentinië, Marokko en Canada. Alle sedimenten stamden uit de tijd van de massa-extinctie. De wetenschappers waren vooral geïnteresseerd in de kwikconcentratie van de sedimenten. Want wanneer vulkanen uitbarsten, geven ze gasvormig kwik af dat zich middels de atmosfeer wereldwijd verspreid, waarna het uiteindelijk in sedimenten wordt afgezet. Je mag dan ook verwachten dat sedimenten die tijdens een periode met grote vulkanische activiteit worden afgezet, rijk zijn aan kwik. En inderdaad: in vijf van de zes onderzochte sedimenten bleek de concentratie kwik in de tijd van de massa-extinctie toe te nemen.

“Deze resultaten onderschrijven herhaaldelijke perioden van vulkanische activiteit aan het eind van het Trias,” stelt onderzoeker Lawrence Percival. “Dit onderzoek versterkt het verband tussen de massa-extinctie in het Trias en de door vulkanen veroorzaakte CO2-uitstoot. Dit bewijs voor episodische emissies van vulkanisch CO2 die de drijvende kracht waren achter de extinctie, vergroot ons begrip van deze gebeurtenis en mogelijk ook van andere perioden in de geschiedenis van de aarde waarin het klimaat veranderde.”