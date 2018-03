Er wordt wel geboord, maar niet ten bate van jouw auto.

In mei vorig jaar richtte Elon Musk een nieuw bedrijf op: The Boring Company. Het bedrijf had een duidelijk doel voor ogen: het dichtgeslibde wegennetwerk in steden uitbreiden met een netwerk van ondergrondse tunnels. En in die tunnels zouden personenauto’s dan op een soort ‘skates’ razendsnel van A naar B reizen. Die skates zouden bovendien dienst doen als een soort lift en de auto’s eenmaal in de buurt van de bestemming ook weer aan het oppervlak brengen. Dat ging er dan ongeveer zo uitzien:

Maar Musk heeft nu aangekondigd het over een heel andere boeg te gooien en de focus te verleggen. Er wordt nog wel ingezet op zo’n ondergronds netwerk, alleen wordt het niet ten behoeve van personenauto’s ingezet. Musk denkt nu eerder aan openbaar vervoer en pas als in die behoefte is voorzien, zullen ook auto’s in het netwerk worden toegelaten.

Will still transport cars, but only after all personalized mass transit needs are met. It’s a matter of courtesy & fairness. If someone can’t afford a car, they should go first. — Elon Musk (@elonmusk) 9 maart 2018

Hoe dat er dan precies uit gaat zien? Daar hoeven we niet naar te gissen, want Musk heeft een nieuw filmpje vrijgegeven. Hij ziet het al helemaal voor zich: grote steden hebben straks duizenden kleine ‘stations’ (ongeveer net zo groot als een parkeerplaats) waar je in en uit kunt stappen en die toegang bieden tot het ondergrondse netwerk dat je razendsnel zeer dicht bij de eindbestemming brengt.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 maart 2018

Net als de metro?

Misschien doet het hele idee – zeker nu er prioriteit wordt gegeven aan mensen die geen auto bezitten – een beetje denken aan een metro. Maar er zijn grote verschillen, aldus The Boring Company. Zo reizen de autonome ‘skates’ sneller dan metro’s (tot wel 250 kilometer per uur) en zijn ze aanzienlijk kleiner, waardoor er veel meer stations kunnen worden aangelegd en mensen nog dichter bij hun eindbestemming kunnen uitstappen.

Of het ondergrondse netwerk er ook echt gaat komen, is afwachten. Het aanleggen van zo’n netwerk is duur en zeker in een volgebouwde stad nog niet zo eenvoudig. Maar Musk ziet zeker mogelijkheden. Zijn Boring Company onderzoekt op dit moment snellere en dus goedkopere manieren om tunnels te bouwen. Bovendien wordt er in Hawthorne een testtunnel gebouwd om het idee van de ‘skates’ verder te verkennen. Ook liggen er plannen voor de bouw van (langere) testtunnels in Maryland en Los Angeles.

Overigens is het verkennen van een snellere en goedkopere manier om te boren ook nuttig voor dat andere supersnelle transportsysteem dat Musk eerder introduceerde: de Hyperloop. Wanneer het mogelijk is om in de tunnels een vacuüm te creëren, zouden Hyperloop-pods er met snelheden tot wel 1200 kilometer per uur doorheen kunnen reizen, wat weer heel aantrekkelijk is voor het afleggen van grotere afstanden.