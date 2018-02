Nog dit voorjaar zullen onderzoekers gaan zoeken naar een vrouwtje voor Romeo.

De kikker Romeo werd vorige week wereldnieuws nadat onderzoekers een datingprofiel voor hem hadden aangemaakt waarop het amfibie met de deur in huis viel: “Ik ben letterlijk de laatste van mijn soort. Ik weet het: heftig. Maar dat is waarom ik hier ben: in de hoop mijn perfecte match te vinden, zodat we onze soort kunnen redden (no pressure ;-)).” Het datingprofiel was een ludieke actie, bedoeld om aandacht te vragen voor een crowdfundingsactie: wetenschappers hadden zo’n 15.000 dollar nodig om een grootscheepse zoektocht op te zetten naar een partner voor Romeo. En dat is gelukt. In totaal doneerden mensen zo’n 25.000 dollar. Genoeg om nog dit voorjaar op zoek te gaan naar een vrouwtje voor de arme Romeo.

Bolivia

Romeo werd tien jaar geleden in Bolivia gevangen. Hij behoort tot de soort Telmatobius yuracare, waarvan tien jaar geleden al bekend was dat deze in moeilijkheden zat. Daarom werd ook besloten om Romeo in gevangenschap te bewaren en ondertussen te zoeken naar een vrouwtje, zodat een fokprogramma kon worden opgezet. Maar in tien jaar tijd slaagde geen enkele bioloog erin een vrouwtje te vinden.

Onderzoeksexpeditie

Daarom zal dit voorjaar nog één laatste, ultieme poging worden gedaan. Met het verzamelde geld worden onderzoeksexpedities georganiseerd naar de gebieden waar T. yuracare ooit veel voorkwam. Gehoopt wordt dat het resulteert in de ontdekking van een vrouwtje dat zich tot Romeo aangetrokken voelt. “We hopen dat onze volgende grote aankondiging is dat we een Juliet hebben gevonden voor Romeo en een fokprogramma hebben opgezet om deze soort voor uitsterven te behoeden,” aldus onderzoeker Arturo Muñoz.

Zover is het nu nog niet. Eerst maar een vrouwtje zien te vinden. En dan nog afwachten of ze ook met Romeo wil paren. Mocht dat laatste niet lukken, is er al een plan B. Dankzij het extra geld dat is opgehaald, kunnen de onderzoekers wat sperma en ander weefsel van Romeo invriezen. Dat kan dan later eventueel gebruikt worden voor IVF-behandelingen.