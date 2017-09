De Europese ruimtevaartorganisatie wil weer naar de maan. Maar is niet van plan het transport zelf te regelen.

Het is alweer 45 jaar geleden dat de mens voor het laatst voet op de maan zette. En het is tijd dat dat avontuur een vervolg krijgt, zo vindt de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA). Er is alleen één probleem. “De technologie van vandaag de dag kan ons gemakkelijk terug op de maan brengen, maar het is nog steeds duur om de trip te organiseren en alles wat we nodig hebben om leven op de maan mogelijk te maken, mee te nemen,” aldus ESA.

Lift

En dus wil de Europese ruimtevaartorganisatie het over een andere boeg gooien. In plaats van een complete landermissie vanuit het niets te creëren – een lang en kostbaar proces – wil ESA meeliften met een commerciële lander. Die lander zal niet gelijk astronauten op het oppervlak van de maan gaan zetten. ESA wil in eerste instantie alleen ‘kostbare onderzoeksinstrumenten’ mee laten liften. Die instrumenten moeten uitvogelen welke grondstoffen allemaal op de maan voorhanden zijn en hoe we deze tijdens toekomstige bemande missies naar de maan kunnen gebruiken (zie kader). “Samen (met commerciële partijen, red.) willen we verkennen wat het betekent om verkenning van de maan een levensvatbare, competitieve en nog belangrijker, duurzame onderneming te kunnen maken,” aldus ESA.

Gezocht!

Samenvattend zoekt ESA dus een commerciële partner die niet alleen het transport naar de maan en de communicatie met de hardware op de maan mogelijk maakt, maar tevens onderzoek wil doen naar technologieën die bemande maanmissies zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken. “Heb jij een commerciële onderneming die bereid is om de uitdaging aan te gaan en voort te bouwen op de erfenis van Neil en Buzz?” zo schrijft ESA op de website. “Dan willen we van je horen.”

ESA heeft er nooit een geheim van gemaakt te streven naar een bemande maanbasis. En dat lijkt na dit deels commerciële avontuur een logische vervolgstap. Zo’n bemande maanbasis is niet alleen handig als je meer over de maan te weten wilt komen. De basis kan ook dienen als een soort generale repetitie voor vergelijkbare bases op veel grotere afstand van de aarde (bijvoorbeeld Mars). Technologieën die we ontwikkelen om op de maan zelfvoorzienend te zijn, kunnen immers ook op andere hemellichamen worden ingezet.