De sonde begint binnenkort aan een jaartje ‘aerobraking’. Hierbij wijzigt de sonde – met behulp van de Martiaanse atmosfeer – van baan.

De ExoMars Trace Gas Orbiter arriveerde vorig jaar bij de rode planeet en cirkelt momenteel in een ovaalvormige baan rond Mars heen. De afgelopen maanden hebben de Europese en Russische ruimtevaartorganisatie alle instrumenten aan boord van de orbiter uitgebreid getest. En alles is in orde. Tijd dus om de sonde in een cirkelvormige baan te gaan brengen, van waaruit deze de rode planeet met al zijn instrumenten gaan bestuderen.

Schiaparelli De Trace Gas Orbiter reisde niet in zijn eentje naar Mars. Marslander Schiaparelli hield ‘m gezelschap. Met die lander liep het echter slecht af: hij sloeg in oktober vorig jaar te pletter op de rode planeet

Dippen

Dat van baan veranderen, is echter nog een hele klus op zich. De ExoMars Trace Gas Orbiter gebruikt daarvoor namelijk de atmosfeer van Mars. De sonde zal het komende jaar herhaaldelijk in de Martiaanse atmosfeer dippen. De sonde wordt daarbij afgeremd door de atmosfeer, waardoor deze trager en lager rond Mars gaat draaien. Uiteindelijk zal de sonde zo in een cirkelvormige baan, zo’n 400 kilometer boven het oppervlak van Mars, belanden.

Zeven manoeuvres

De Trace Gas Orbiter zal de komende weken zeven keer zijn raketmotor starten om zijn baan ietsje te wijzigen en het aerobraken mogelijk te maken. Door die manoeuvres zal het punt in de omloopbaan van TGO dat op dit moment het dichtst bij de rode planeet ligt, zo’n 113 kilometer dichter bij Mars komen te liggen. Na die manoeuvres kan het aerobraken dan beginnen. Daar zal de sonde bijna een jaar druk mee zijn. Het aerobraken mag dan veel tijd kosten: het bespaart wel een hoop brandstof. Bovendien levert het direct meer informatie op over de atmosfeer van Mars.

Methaan

Als alles volgens plan gaat, kan de Trace Gas Orbiter in december 2017 beginnen met onderzoek naar de rode planeet. De sonde zal zich daarbij met name richten op de gassen die zich in de Martiaanse atmosfeer ophouden. Eén van die gassen is methaan. Dit is een interessant stofje, omdat het op aarde voornamelijk geproduceerd wordt door biologische activiteit en – in mindere mate – door geologische processen. Ondanks dat er al heel wat sondes naar Mars zijn gestuurd, weten we echter nog niet goed hoe methaan op Mars wordt geproduceerd.

De Trace Gas Orbiter is niet alleen in het leven geroepen om belangrijke onderzoeksgegevens te verzamelen. De sonde moet in een later stadium ook communicatie tussen de aarde en de in 2020 te lanceren Europese en Russische Marsrover mogelijk maken.