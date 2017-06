Slechts een fractie van de gasreus werd verlicht toen Cassini deze foto maakte.

Prachtig zijn ook de schijnbaar flinterdunne ringen die dwars door het beeld lopen. Cassini maakte de foto eind maart en was toen zo’n 1 miljoen kilometer van de gasreus verwijderd.

Eind maart cirkelde Cassini nog in een vrij gewone baan om Saturnus heen. Dat is nu wel anders. De sonde is sinds eind april bezig aan wat NASA ‘The Grand Finale’ noemt. Tijdens dit deel van de missie duikt de sonde herhaaldelijk in de ruimte tussen Saturnus en zijn ringen. Het heeft al heel wat mooie foto’s opgeleverd. Een paar recente exemplaren zie je hieronder.

This series of unprocessed images shows #Saturn's rings passing in front of the star Kappa Orionis. More raw images: https://t.co/bVFKmnKG2M pic.twitter.com/Q0j5w7PgY4 — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 27 June 2017

The spacecraft acquired this raw, unprocessed image on June 7. More raw images: https://t.co/bVFKmnKG2M pic.twitter.com/6vIBqRG81F — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 26 June 2017

Maar het levert ook veel nieuwe inzichten op. Zo bleek kort na de eerste duikvlucht in het gat tussen Saturnus en zijn ringen al dat deze ruimte verrassend stofvrij is. Binnenkort volgen ongetwijfeld nog meer onthullingen. Tijdens de duikvlucht die Cassini vorige week maakte, heeft deze namelijk de leeftijd, massa en samenstelling van de ringen van Saturnus onderzocht.

Cassini heeft nog tot september om de geheimen van Saturnus te onthullen. Half september zal de sonde namelijk opdracht krijgen om zich in de atmosfeer van de gasreus te boren. En dat kan Cassini niet navertellen.