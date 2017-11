Een laatste blik op de gasreus en zijn ringen.

Na dertien jaar rond Saturnus te hebben gecirkeld, moest Cassini op 15 september afscheid nemen van de machtige planeet, zijn ringen en talloze manen. Op die dag boorde de sonde zich met ware doodsverachting in de dikke atmosfeer van Saturnus: een avontuur dat Cassini niet na kon vertellen.

Nog één keer

Maar op de valreep van deze prachtige missie wierp Cassini – op 13 september – nog één laatste blik op Saturnus en zijn ringenstelsel. En terwijl Cassini de ogen nog één keer op de gasreus richtte, maakte deze meerdere foto’s. Die foto’s heeft NASA nu aan elkaar geplakt. En het resultaat is een prachtige mozaïek die Saturnus in zijn volle glorie openbaart.

Naast de gasreus en zijn ringen zijn op de foto ook enkele manen te zien: Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Enceladus en Mimas.

Afscheid

De foto is adembenemend. Maar doet tegelijkertijd ook een beetje pijn. Want het zal nog een hele tijd duren voor we de gasreus weer van zo dichtbij kunnen bewonderen (op dit moment zijn er nog geen plannen voor een vervolgmissie naar Saturnus). “Het was heel gemakkelijk om gewend te raken aan het feit dat we dagelijks nieuwe beelden van Saturnus konden ontvangen, nieuwe inzichten verkregen en konden zien hoe dingen veranderden,” vertelt onderzoeker Elizabeth Turtle. “Het was moeilijk om afscheid te nemen.”

Tegelijkertijd herinnert deze afscheidsfoto ons ook aan al die dingen die we – dankzij Cassini – over Saturnus en zijn omgeving te weten zijn gekomen. Onderzoeker Robert West wijst erop dat de missie resulteerde “in een breed scala aan nieuwe bevindingen die weer leiden tot nieuwe inzichten en verrassingen“.