Hij brengt (opnieuw) menig hoofd op hol met een paar fascinerende tweets.

De Saturnus V-raket – gebruikt om de eerste astronauten naar de maan te brengen – blijft de krachtigste draagraket die ooit is gebouwd. Ook nu Falcon Heavy op het toneel verschijnt. Maar de Saturnus V-raket is al decennialang met pensioen. Vandaar dat Falcon Heavy toch de krachtigste beschikbare draagraket van dit moment genoemd wordt.

Volgende maand hoopt SpaceX de gloednieuwe raket Falcon Heavy te lanceren. Het is de krachtigste raket die op dit moment beschikbaar is (zie kader) en zal – eveneens volgend jaar – gebruikt worden om twee ruimtetoeristen om de maan te laten vliegen.

Auto?

Voor die ruimtetoeristen gelanceerd worden, moet de raket echter eerst getest worden. En dat gebeurt dus volgende maand. En wat is de vracht van de eerste Falcon Heavy? Dat bleef lang in nevelen gehuld. Maar Musk heeft de geruchtenmachine afgelopen weekend eens even goed op gang geholpen met deze twee tweets.

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another. — Elon Musk (@elonmusk) 2 december 2017

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent. — Elon Musk (@elonmusk) 2 december 2017

In de tweets bevestigt hij dat de eerste vlucht van de Falcon Heavy volgende maand gaat plaatsvinden. Én stelt hij dat er een rode Tesla Roadster mee gaat. “Bestemming is een baan rond Mars.”

Vreemd?

Een krankzinnige bewering, natuurlijk. Toch? Nou, ten eerst moet je Elon Musk niet te licht met een korreltje zout nemen. Want hij heeft heel wat oorspronkelijk krankzinnige ideeën werkelijkheid gemaakt en is altijd wel in voor een gekkigheidje. Zo gaf hij ruimtecapsule Dragon tijden diens eerste onbemande vlucht in 2010 een kaas mee. En eerder kondigde Musk al aan ook tijdens de eerste Falcon Heavy-vlucht iets vreemds mee te geven.

Silliest thing we can imagine! Secret payload of 1st Dragon flight was a giant wheel of cheese. Inspired by a friend & Monty Python. — Elon Musk (@elonmusk) 31 maart 2017

Maar een auto? Kan dat echt waar zijn? Om heel eerlijk te zijn, lijkt niemand het op dit moment te weten. Zaterdag zou Musk per mail aan The Verge hebben laten weten dat zijn tweet geen grapje was. Om daar later weer op terug te komen. En aan SyfyWire weer te vertellen dat hij wel serieus was en direct uit te leggen wat hij bedoelde met dat “in een baan rond Mars plaatsen”. Hij wil de auto niet daadwerkelijk naar Mars sturen, maar wel in de buurt van de rode planeet brengen door deze in een ovaalvormige baan rond de zon te plaatsen. Iets wat volgens SyfyWire in theorie prima haalbaar moet zijn.

Geduld!

Dus: hoe zit het nu? Musk heeft het op Twitter inmiddels alweer over heel andere dingen en lijkt zijn vingers niet meer aan de kwestie te willen branden. En dus lijkt er maar één ding op te zitten: rustig afwachten tot de Falcon Heavy het luchtruim kiest. Wellicht dat het bedrijf dan kort daarna – net zoals na de lancering van die eerste Dragon – overtuigend wil mededelen wat er aan boord te vinden was.

Overigens wordt de lancering van de Falcon Heavy-raket niet alleen spannend met het oog op de mysterieuze lading. Musk heeft er namelijk nooit doekjes om gewonden: er is een reële kans dat deze lancering compleet mislukt.