De os blijkt zich maar moeilijk aan de opwarmende omstandigheden te kunnen aanpassen.

Het gaat niet zo goed met de Muskusos (Ovibos moschatus), het grootste landzoogdier uit het Arctisch gebied. Het plompe, langharige dier dat over de Arctische toendra sjokt, heeft erg te lijden onder extreme weerschommelingen. Hoewel de bewoners van deze koude oorden een spectaculair aanpassingsvermogen hebben, blijken ze niet op te kunnen tegen de huidige veranderende, Arctische omstandigheden.

Arctisch gebied Klimaatverandering heeft een grote weerslag op het Arctische gebied. Zo vonden wetenschappers al eerder bewijs dat het noordpoolgebied rap aan het veranderen is.

Groei

Moeder Muskusossen voorzien hun jongen van goede, nutriëntenrijke voeding tijdens de zwangerschap. Hierdoor hebben de grootste kalven de beste kans om te overleven. Echter constateert de nieuwe studie nu dat de groei van jonge Muskusossen wordt belemmerd. Dit komt doordat hun moeders minder voedsel kunnen vinden als het in de winter regent in plaats van sneeuwt. “Je kunt het vergelijken met het eten van een salade waar water overheen is gedruppeld en vervolgens opnieuw wordt bevroren. Hierdoor kun je er eigenlijk niet meer op kauwen,” legt hoofdauteur Joel Berger uit. En helaas komen regenbuien tegenwoordig steeds vaker in de winter voor.

Natte winters

Het onderzoeksteam bestudeerde de Muskusos voor bijna een decennium in zowel Siberië als in het noordpoolgebied van Alaska. Hierbij concentreerden ze zich vooral op de groei en de ontwikkeling van jonge Muskusossen tijdens de natte winters, wanneer de moeders – nog maanden voor hun geboorte – worstelden met het vinden van voedsel. Hierdoor konden de moeders een minder rijk dieet aan nutriënten tot zich nemen, wat een weerslag heeft op de jongen: ze blijven kleiner dan normaal.

Barre omstandigheden

“Onze resultaten wijzen erop dat zelfs kleine hoeveelheden regen in de winterperiode een negatief, en langdurig effect heeft op de groei van Arctische zoogdieren,” stelt co-auteur Cytnhia Hartway. Maar niet alleen deze regen brengen de Muskusossen in gevaar. Ze moeten zich ook zien te redden onder andere barre omstandigheden die worden veroorzaakt door het opwarmende klimaat. Zo rukte een stevige storm grote ijsplaten los die vervolgens een kudde Muskusossen insloten. Tweeënvijftig dieren vonden de dood toen het tij vijftien keer zo hoog kwam dan normaal.

Volgens de onderzoekers is de Muskusos een goed voorbeeld van het effect van een opwarmende planeet op Arctische landdieren. “Het hele noordpoolgebied is aan het veranderen, voor zowel mens als dier,” zegt Berger. “Wanneer we doorgaan met onze onzorgvuldige uitstoot van CO2, zullen we het noordpoolgebied verder zien aftakelen.”