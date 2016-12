Wie handsfree belt denkt beter af te zijn dan iemand die zijn telefoon vasthoudt achter het stuur. Misschien krijgt de persoon in kwestie geen boete, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat handsfree bellen net zo afleidt als een telefoon vasthouden achter het stuur.

Volgens onderzoekers van de Technische Universiteit van Queensland hebben automobilisten die handsfree bellen een veertig procent langere reactietijd dan automobilisten die niet bellen achter het stuur. “Wanneer een voertuig veertig kilometer per uur rijdt, dan komt dit overeen met een vertraagde reactieafstand van ongeveer elf meter”, zegt onderzoeker Shimul Haque.

Rijsimulator

Haque gebruikte een rijsimulator om te testen wat het effect is van handsfree bellen. Deelnemers zagen op een bepaald moment een voetganger in beeld komen en moesten dan remmen. De handsfree bellers duwden het rempedaal een seconde later in dan de automobilisten die niet belden, wat overeenkomt met een extra reactietijd van veertig procent.

Conclusies

“Ons onderzoek laat zien dat de gevolgen van handsfree bellen of een telefoon vasthouden achter het stuur overeenkomen”, vertelt Haque. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Accident Analysis & Prevention. De conclusie van het paper is niet verrassend, want we hebben er op Scientias.nl vaker over gepubliceerd, namelijk eerder dit jaar en in 2013.

Een seconde extra reactietijd lijkt niet veel, maar is vaak het verschil tussen een succesvolle remactie en een ongeluk. Haque en zijn collega’s beweren dat de reactietijd verder oploopt bij jonge, onervaren bestuurders.

Daarom reageert een beller later

De latere reactietijd is te verklaren. Een brein moet de informatie van een mobiel telefoongesprek verwerken. Dit wordt gecompenseerd, want er wordt minder visuele informatie naar het werkgeheugen gestuurd. “We kijken dan wel naar objecten, maar we zien ze niet”, legt Haque uit. Misschien herken je dat zelf wel als je een vertrouwde route rijkt (bijvoorbeeld van je huis naar je werk). Je rijdt niet heel geconcentreerd, je gedachten dwalen af en de ‘automatische piloot’ gaat aan. Voor je het weet heb je er weer een paar kilometer op zitten, zonder dat je er zelf bewust van bent.

Gaat een verbod niet te ver?

Haque pleit voor een verbod voor handsfree bellen. In ieder geval totdat er zelfrijdende auto’s zijn. De vraag is: waar stopt het? Een bestuurder kan ook afgeleid worden door een kwebbelende passagier of omdat hij een discussie volgt op Radio 1. Moeten we daar ook wat aan doen? Waar ligt precies de grens? Het zijn interessante vragen, waar jij vast een mening over hebt. Reageer onder dit artikel!