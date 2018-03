Best vreemd voor een maantje zonder atmosfeer. Hoe komt dit dan?

Dankzij NASA’s Dawn-missie krijgen wetenschappers de kans om de dwergplaneet Ceres te bestuderen. Onlangs zijn er veranderingen op het oppervlak gespot, waardoor Ceres de enige dynamische dwergplaneet in het binnenste deel van het zonnestelsel is.

Het landschap evolueert en verandert, schrijven onderzoekers in twee papers in het wetenschappelijke vakblad Science Advances. Zo neemt de hoeveelheid ijs toe op de noordelijke rand van de Julingkrater. Daarnaast vonden de wetenschappers in dezelfde krater bewijzen dat ijs en gesteente over het oppervlak van Ceres bewegen.

“Dit is de eerste keer dat we veranderingen zien op het oppervlak van Ceres”, zegt onderzoeker Andrea Raponi van het Italiaanse Istituto Nazionale di Astrofisica. “Dit komt mogelijk doordat Ceres dichter bij de zon in de buurt komt en omdat seizoenen veranderen. Hierdoor komt waterdamp vrij, dat vervolgens condenseert op de koude kraterrand. En omdat het warmer wordt, storten andere delen van de kraterwand in, waardoor ijs en gesteente zich verplaatst.”

Daarnaast vonden wetenschappers vers ijs, bijvoorbeeld bij de Oxokrater en Ahuna Mons (zie foto hieronder). De rode vlekken laten zien welke gebieden een hoge concentratie natriumcarbonaat bevatten.

Onderzoekers krijgen een steeds beter beeld over Ceres. Zo heeft deze buitenaardse wereld een veertig kilometer dikke waterrijke korst met mogelijk organisch materiaal. Begin vorig jaar zijn er zogenoemde alifatische verbindingen gevonden, oftewel bouwstenen van koolstof die mogelijk belangrijk waren voor de vorming van leven op aarde.