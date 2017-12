Alleen hun uitzicht is ietsje anders.

Wetenschappers analyseerden de bacteriën die op vijftien verschillende plekken in het internationale ruimtestation waren verzameld en vergeleken deze met de microben die in huizen op aarde en in het menselijk lichaam leefden. Het onderzoek wijst uit dat de microben-gemeenschap in het ISS heel divers is en meer lijkt op de microben-gemeenschap in onze huizen dan op het geheel van microben in ons lijf.

Net zo vies als bij jou thuis

“We worden hier op aarde helemaal omringd door voornamelijk onschadelijke microben,” vertelt onderzoeker David Coil. “En we zien een grofweg vergelijkbare microbiële gemeenschap in het ISS. Dus het is er waarschijnlijk niet viezer of minder vies dan in jouw woonkamer.”

Niks buitenaards

Het onderzoek van Coil en collega’s mag zich in aardig wat aandacht verheugen. Met name omdat mensen toch altijd nieuwsgierig zijn of er aan boord van het ISS ook echte buitenaardse microben te vinden zijn. Die mensen moet Coil ook dit keer teleurstellen. “Aangezien het ISS helemaal afgesloten is, komen de bacteriën in het ruimtestation van de mensen in het ISS en de voorraden die naar hen toegestuurd worden.” Collega Jenna Lang kan dat alleen maar bevestigen. “Het microbioom op de oppervlakken van het ISS lijkt heel sterk op het microbioom op de huid van zijn bewoners, wat niet verrassend is, aangezien zij de primaire bron (van bacteriën, red.) zijn.”

Lang wijst er verder op dat de diversiteit onder de microben in het ISS groot was. En dat is goed nieuws. Want dat suggereert dat we hier te maken hebben met een gezonde microbiële gemeenschap.