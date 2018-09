Onduidelijk is nog welke gevolgen dat op lange termijn heeft.

Verschillende dierstudies suggereren dat het creëren van embryo’s middels IVF leidt tot nageslacht met problemen omtrent de hart en vaten en stofwisseling. En nu is er een – kleinschalig – onderzoek verschenen dat suggereert dat dezelfde problemen optreden onder tieners die middels IVF verwerkt zijn.

Hypertensie

Wetenschappers bestudeerden de bloeddruk van 54 tieners die middels IVF ter wereld waren gekomen. Ook hielden ze de bloeddruk van 43 tieners die zonder IVF verwerkt waren, in de gaten. Het onderzoek wijst uit dat de kinderen die dankzij IVF geboren zijn als tiener een hogere bloeddruk hebben dan kinderen die zonder IVF verwekt zijn. Bij acht van de IVF-kinderen was sprake van hypertensie, oftewel een aanhoudende hoge bloeddruk. Ter vergelijking: in de groep met tieners die niet verwerkt waren met IVF werd bij slechts één kind hypertensie geconstateerd.

Kwetsbaar

“Het paper – verschenen in het Journal of the American College of Cardiology – laat zien dat kunstmatige voortplantingstechnieken de kans op het ontwikkelen van hypertensie onder schijnbaar gezonde jongvolwassenen kan verhogen,” stelt dr. Yutang Wang, verbonden aan de Federation University Australia en niet betrokken bij het onderzoek. Onduidelijk is nog waarom IVF-kinderen mogelijk een verhoogde kans hebben op een verhoogde bloeddruk. Mogelijk is het te herleiden naar de eerste dagen van de embryo. Wang: “Bij kunstmatige voortplantingstechnieken worden de prille embryo’s behandeld op een moment waarop ze mogelijk met name kwetsbaar zijn voor externe verstoringen. Daarom is het niet verrassend dat kunstmatige voortplantingstechnieken de vatbaarheid voor bepaalde ziekten zouden kunnen vergroten.”

Over IVF

In het geval van IVF worden er eicellen verwijderd bij de vrouw en in een petrischaaltje geplaatst. Vervolgens worden er zaadcellen toegevoegd, waarna deze 24 uur de tijd krijgen om de eicel te bevruchten. Na bevruchting worden de bevruchte eicellen in een ander medium geplaatst, waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. Na enkele dagen worden de embryo’s teruggeplaatst in de baarmoeder.

Terughoudendheid

Tegelijkertijd is enige voorzichtigheid op zijn plaats. Het onderzoek is bijzonder kleinschalig. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de omstandigheden waaronder deze kinderen in het lab verwekt werden, veel ‘primitiever’ waren dan nu het geval is. Het is dan ook zeker niet bewezen dat de reageerbuisbaby’s van dit moment dezelfde risico’s lopen. En ook niet onbelangrijk: het is niet met 100% zekerheid te zeggen dat de verhoogde bloeddruk het resultaat is van de IVF-behandeling. In theorie zou het ook nog kunnen dat er sprake is van een ongediagnosticeerde afwijking bij de ouders die ervoor zorgt dat zij een vruchtbaarheidsbehandeling nodig hebben én vasculaire problemen doorgeven aan het nageslacht.

Ook blijft onduidelijk welke gevolgen de verhoogde bloeddruk op langere termijn voor deze tieners heeft. Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Maar we weten in dit stadium niet zeker of IVF de kans op bijvoorbeeld een hartaanval vergroot. Vervolgonderzoek moet dat uitwijzen.