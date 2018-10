Lander MASCOT is heelhuids geland en staat in contact met de aarde.

De lander – ontwikkeld door het Duitse ruimtevaartcentrum DLR en gebouwd in nauwe samenwerking met de Franse ruimtevaartorganisatie CNES – bevond zich jarenlang aan boord van de Japanse ruimtesonde Hayabusa2. Maar afgelopen nacht hebben de twee – geheel volgens plan – afscheid van elkaar moeten nemen. Dat gebeurde nadat Hayabusa2 de afstand tot planetoïde Ryugu verkleind had tot zo’n 51 meter. Op dat moment liet de sonde de lander MASCOT los. Twintig minuten later zette de lander voet op Ryugu. “Het had niet beter kunnen gaan,” zo vertelt projectmanager Tra-Mi Ho, verbonden aan DLR, over het avontuur van afgelopen nacht.

Foto’s

Onderweg naar het oppervlak van planetoïde Ryugu heeft MASCOT zo’n 20 foto’s gemaakt. Deze zijn reeds naar ruimtesonde Hayabusa2 verstuurd en aldaar opgeslagen. “De camera werkte perfect,” weet Ralf Jaumann, eveneens verbonden aan DLR.

Instrumenten

Op dit moment verzamelt MASCOT gegevens op het oppervlak van Ryugu. De lander maakt daarvoor gebruik van vier instrumenten. Een camera, radiometer – waarmee onder meer de oppervlaktetemperatuur kan worden vastgesteld -, een magnetometer – voor onderzoek naar het magnetisch veld – en een infrarood-spectrometer, die meer inzicht moet geven in de mineralogische samenstelling van de bodem.

Spring!

Zodra MASCOT op de huidige locatie alle geplande metingen heeft verricht, is het de bedoeling dat deze een sprongetje maakt en op een tweede plek dezelfde metingen gaat doen. En dat is een primeur: het is het voor het eerst dat onderzoekers in de gelegenheid zijn om op meerdere locaties op een planetoïde data te verzamelen.

De missie van MASCOT zal zo’n 16 uur duren. Na die tijd is de accu aan boord van de lander een eind uitgeput en zal deze stilvallen. De door MASCOT verzamelde data worden aangevuld met gegevens verzameld door Hayabusa2 zelf. Ook wordt er momenteel data verzameld door twee kleine rovers die eind vorige maand op Ryugu landden. Daarnaast zal in een later stadium nog een derde rover naar Ryugu worden gestuurd. Bovendien staat Hayabusa2 nog een leuke uitdaging te wachten: volgend jaar zal de ruimtesonde een kleine krater op Ryugu creëren, afdalen naar het oppervlak, materiaal uit die krater vissen en terugbrengen naar de aarde. Het moge duidelijk zijn dat deze missie het in zich heeft om een schat aan informatie op te leveren over deze planetoïde. Op basis van die informatie hopen onderzoekers ook weer meer te kunnen zeggen over de totstandkoming van ons zonnestelsel; planetoïden zoals Ryugu worden namelijk gezien als tamelijk ongerepte restanten uit de begintijd van ons zonnestelsel.