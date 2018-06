Dit zijn de beste beelden die tot op heden van de ruimtesteen zijn gemaakt!

De Japanse sonde Hayabusa2 – die zich nog deze maand in een baan rond Ryugu moet nestelen – maakte de foto’s van 245 tot 332 kilometer afstand. De nieuwe beelden zijn alweer een stuk scherper dan de foto’s die de Japanse ruimtevaartorganisatie eerder deze week vrijgaf en waarop voor het eerst – in grove lijnen – de vorm van Ryugu te zien was. Op de nieuwste beelden zien we die vorm nog beter én zijn ook de eerste details op het oppervlak zichtbaar.

Kraters en een gebergte

Zo blijkt de planetoïde meerdere kraters te hebben. “Op de eerste foto zie je een voorbeeld daarvan met een diameter groter dan 200 meter,” vertelt projectwetenschapper Sei-ichiro Watanbe. “Deze beweegt naar links en wordt donkerder naarmate de planetoïde roteert en het lager gelegen deel (van de krater, red.) in de schaduw komt te liggen.” Naast kraters lijkt de planetoïde ook over een gebergte te beschikken. “De bobbel op de evenaar vormt een richel rond de planetoïde als een soort bergketen.”

Rond de 900 meter

Bovendien kan de Japanse ruimtevaartorganisatie op basis van de beelden ook meer zeggen over de omvang van de planetoïde. “De diameter van Ryugu is ongeveer 900 meter en dat is in lijn met voorspellingen gebaseerd op observaties vanaf de aarde,” vertelt Watanbe. Hij benadrukt dat het nog een schatting is. “Aangezien we niet exact weten hoe groot de afstand tussen het ruimtevaartuig en Ryugu op dit moment is, is er op dit moment ook nog enkele onzekerheid over de exacte diameter.”

Herkenbare vorm

Wat we op basis van de beelden wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat de vorm van Ryugu ons bekend voor komt. “De vorm van de planetoïde lijkt op een tol, waarbij de evenaar veel breder is dan de polen,” vertelt Watanbe. “Deze vorm zien we bij heel veel kleine planetoïden die met een hoge snelheid roteren. Radarobservaties vanaf de aarde laten zien dat planetoïde Bennu – de bestemming van de Amerikaanse missie OSIRIS-REx, planetoïde Didymos (waar het DART-project zich af moet gaan spelen) en planetoïde 2008 EV5 allemaal een vergelijkbare vorm hebben.” Het roept een interessante vraag op, zo vertelt missiemanager Makoto Yoshikawa. “Bennu en 2008 EV5 hebben een diameter die de helft kleiner is dan die van Ryugu (en 1/8 van het volume) en rotatietijden die ongeveer de helft zo lang zijn. In andere woorden: deze hemellichamen zijn klein en roteren snel in vergelijking met Ryugu. Aan de andere kant: Bennu is een B-type planetoïde, waardoor deze erg lijkt op C-type planetoïden zoals 2008 EV5 en Ryugu. Op basis daarvan zou je dan ook verwachten dat ze bepaalde kenmerken met elkaar gemeen hebben. Dus: er zijn verschillen en overeenkomsten en samen brengen die heel vergelijkbare vormen voort…waarom? Dat is heel interessant, denk ik. De planetoïden die we tot op heden bestudeerd hebben, hadden allemaal verschillende vormen, dus het kan met Ryugu en Bennu wel eens voor het eerst zijn dat we twee planetoïden met een vergelijkbare vorm gaan bestuderen.”

De komende dagen zullen we nog betere beelden van Ryugu te zien krijgen. En naar verwachting nestelt de ruimtesonde zich in de loop van volgende week in een baan rond de planetoïde. Het is het begin van een prachtige missie waarin een lander en rover op het oppervlak zullen worden gezet en Hayabusa2 zelfs een inslag zal veroorzaken op het oppervlak om dieper gelegen materiaal bloot te leggen. Uiteindelijk zal de sonde een deel van dat materiaal verzamelen en terug naar de aarde brengen.