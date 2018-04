De telescoop is alweer 28 jaar(!) actief. En dat wordt gevierd!

Ter ere van de verjaardag van de ruimtetelescoop hebben NASA en ESA een prachtige foto vrijgegeven van een klein stukje van de spannende Lagunenevel. Deze gigantische nevel is zo’n 55 lichtjaar breed en 20 lichtjaar hoog. Hoewel deze op 4000 lichtjaar afstand van de aarde staat, is de nevel door die enorme omvang vanaf de aarde met het blote oog te zien. Maar echt spectaculair wordt het pas als je met een krachtige ruimtetelescoop op de nevel inzoomt.

En dat is nu dus gebeurd. We zien hier een deel van de Lagunenevel dat in werkelijkheid zo’n vier lichtjaar beslaat. Hubble bestudeerde dit deel van de nevel ter ere van zijn 28e verjaardag zowel in optisch als infrarood licht. De in optisch licht verkregen beelden onthullen de gaswolken, de infrarode beelden kijken daar juist dwars doorheen. Een combinatie van die twee beelden levert het meest complete plaatje op dat we ons kunnen wensen.

Sterren

De ster in het hart van de foto valt natuurlijk direct op. Dit is Herschel 36. De zeer heldere ster geeft zijn omgeving letterlijk vorm door een deel van het gas weg te blazen. En zo zijn er in de nevel nog veel meer grote, hete sterren te vinden. Hun ultraviolette straling ioniseert de omringende gaswolken, waardoor zij helder gaan schijnen en bijna spookachtige verschijningen vormen.

Hubble werd in 1990 gelanceerd en heeft al talloze prachtige foto’s gemaakt en een enorme bijdrage geleverd aan ons begrip van het heelal. Hoewel de ruimtetelescoop al heel wat jaren meegaat, heeft NASA de missie in 2016 nog eens met vijf jaar verlengd. Het betekent dat de ruimtetelescoop – als deze ‘gezond’ blijft – nog tot half 2021 mee zou kunnen. Een opvolger staat overigens wel al klaar: de James Webb-telescoop is zo goed als af. Naar verwachting wordt deze in 2020 gelanceerd.