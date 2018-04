Hij staat niet in het midden van de foto, maar trekt wel direct je aandacht!

Deze foto bestaat uit drie opnamen die gemaakt zijn op 1 april. Op dat moment scheerde Juno voor de twaalfde keer in zijn bestaan vlak langs de reuzenplaneet. De afstand tussen de ruimtesonde en Jupiter bedroeg tijdens het maken van de foto’s slechts 49.299 kilometer.

De data van Juno is verwerkt door burgerwetenschappers Gerald Eichstädt en Seán Doran. Dit zijn inmiddels geen onbekend meer. Eichstädt en Doran maakten één van de tien mooiste ruimtefoto’s van 2017. Regelmatig staan hun bewerkte foto’s op de site van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

De Grote Rode Vlek blijkt grote veranderingen te ondergaan. Astronomen volgen de enorme storm al bijna twee eeuwen. Ooit was deze groot genoeg om drie aardes te herbergen, maar vandaag de dag past er nog maar nipt één aarde in. De storm is dus aan het krimpen. Daarnaast wordt de Grote Rode Vlek roder en langer.