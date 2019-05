Het ambitieuze doel begint al aardig handen en voeten te krijgen.

De maan staat op dit moment in het middelpunt van de belangstelling. Zo stuurde Israel onlangs nog een maanlander naar de maan (die helaas crashte), rijdt er een Chinese rover rond en maakt ook NASA plannen om naar de maan af te reizen. Maar dit keer wil NASA wederom astronauten meenemen. Hoewel de missie in eerste instantie in 2028 pas zou starten, is die deadline naar voren gehaald.

Naar de maan

Trump lijkt er aardig haast bij te hebben. Zo liet de Amerikaanse vice-president Mike Pence weten dat niet in 2028, maar in 2024 al astronauten op de maan te zetten. En ditmaal om er permanent te blijven. “We zullen met nieuwe technologieën en systemen gaan zodat we meer locaties op het oppervlak kunnen verkennen dan ooit voor mogelijk werd geacht,” liet Pence weten. “Wat we op de maan leren zullen we gebruiken voor de volgende gigantische sprong: astronauten naar Mars sturen.”

Mars

Inderdaad, want daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. Het idee is om de aandacht nu weer even naar de maan te verschuiven, om de opgedane kennis te gebruiken in toekomstige missies naar Mars. De maan is dus eigenlijk een soort springplank: door op de natuurlijke satelliet meer ervaring op te doen met bemande ruimtemissies, kunnen ze zich namelijk optimaal voorbereiden op bemande missies naar de rode planeet.

Haalbaar?

Maar is het echt realistisch om in 2024 al astronauten naar de maan te sturen? NASA heeft namelijk niet de financiële middelen, noch de tijd om een bemande maanmissie op eigen houtje te ontwikkelen. Toch lijkt de missie ondertussen al aardig handen en voeten te krijgen. Zo werkt NASA stevig door aan de ontwikkeling van de Deep Space Gateway en Orion (zie video hieronder). Ook wordt er actief gezocht naar samenwerkingen met ruimtebedrijven, waaronder Blue Origin. Zij gaven onlangs vrij onverwacht een presentatie over een maanlander die – verrassing – in 2024 naar de maan zal afreizen.

Artemis

Daarnaast maakte NASA onlangs ook de naam van de missie bekend. Zo is de missie tot Artemis gedoopt vernoemd naar de zus van Apollo en godin van de Maan. En die naam lijkt de spijker op de kop te slaan. Zo is het een knipoog naar de Apollo-missies, die dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert. Daarnaast wil NASA de eerste vrouw op de maan zetten: de eerste in de geschiedenis.

ARTEMIS: Twin sister of Apollo and goddess of the Moon. Now, the name for our #Moon2024 mission to return @NASA_Astronauts to the surface of the Moon by 2024, including the first woman and next man. pic.twitter.com/1K9qIloZwp — NASA (@NASA) 13 May 2019

Om het plan daadwerkelijk uit te voeren, is er echter meer geld nodig. En dat geld heeft Trump nu beschikbaar gesteld. Voor commerciële organisaties is zojuist 45 miljoen dollar vrijgesteld voor het uitwerken van de plannen, en de budget aanvraag van NASA voor 2020 is door Trump met 1,6 miljard dollar opgehoogd. En hiermee lijkt de missie steeds meer realiteit te worden. Toch is het afwachten of NASA het ambitieuze plan ook daadwerkelijk gaat halen. Met hun inspanningen willen ze Rusland en China voorblijven, die op dit moment ook hard doorwerken aan hun ruimteplannen. Het gaat dus waarschijnlijk nog behoorlijk spannend worden.