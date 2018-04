Onderzoekers denken van wel, op basis van experimenten met muizen.

Op Scientias.nl komen regelmatig artikels voorbij over kruisingen tussen de moderne mens en uitgestorven mensensoorten, zoals Neanderthalers en Denisova-mensen. Het wetenschappelijke werk achter deze conclusies is grotendeels gebaseerd op genetische gegevens. Maar mogelijk zitten er enkele kruisingen verstopt in de uitgebreide collecties aan menselijke fossielen. Om uit te zoeken of we zulke fossielen van kruisingen zonder genetische analyses kunnen identificeren, kruisten wetenschappers diverse ondersoorten van…de huismuis (Mus musculus).

Drie ondersoorten

Zuid-Afrikaanse en Canadese onderzoekers maakten in het lab kruisingen tussen drie ondersoorten: de noordelijke huismuis (musculus), de westelijke huismuis (domesticus) en de Aziatische huismuis (castaneus). Vervolgens vergeleek men het skelet van deze kruisingen met hun ouders. Uit de resultaten bleek dat de kruisingen significant verschilden van de ‘zuivere’ ondersoorten. Zo hadden ze onder meer langere poten en grotere schedels. Biologen noemen dit fenomeen, waarbij kruisingen opmerkelijk groter zijn dan hun ouders, heterosis.

Primaten

Kunnen we de resultaten van dit muizenexperiment toepassen op menselijke fossielen? Ik geef toe dat het een gevaarlijke veralgemening is, maar de resultaten zijn wel consistent met eerder onderzoek naar primaten. Kruisingen tussen diverse ondersoorten van de bruinrugtamarin (Saguinus fuscicollis) vertonen ook grotere schedels. En kruisingen tussen groene baviaan (Papio anubis) en gele baviaan (Papio cynocephalus) zijn beduidend groter dan hun ouders. Aangezien mensen ook primaten zijn, kunnen we een gelijkaardig patroon verwachten.

Menselijke fossielen

Om fossiele kruisingen tussen mensen en Neanderthalers te ontdekken, moeten we dus op zoek gaan naar skeletten met eigenschappen die groter zijn dan beide soorten. Rebecca Rogers Ackermann, een van de auteurs van de muizenpaper, vermoedt al langer dat zulke fossielen in collecties terug te vinden zijn. Zo hebben enkele fossielen uit Roemenië (met de namen Pestera cu Oase 1 en 2) kiezen die veel groter zijn dan die van mensen of Neanderthalers. Een genetische analyse van Oase 1 toonde aan dat deze persoon een Neanderthaler als voorouder had, ongeveer vijf generaties terug in de tijd. Mogelijk liggen er dus nog meer kruisingen in musea.

